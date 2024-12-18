Росія вдарила по Семенівці: загинув пенсіонер, зруйновано будинок

ЗС РФ вдарили по Семенівці, загинув пенсіонер. Фото: Нацполіція

Увечері, 17 грудня, Росія завдала удару з артилерії по місту Семенівка, вбивши 74-річного місцевого жителя та пошкодивши житловий будинок. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.



«За добу, що минула, російська армія 18 разів обстріляла територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 40 вибухів», — додав Чаус.



Нагадаємо, війська Росії з артилерії обстріляли автобус у селищі під Покровськом, поранено пасажирів.

Раніше повідомлялося, що російська армія значно посилила тиск на трьох напрямках на Донеччині.