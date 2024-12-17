У Зеленського назвали умову, за якої розпочнуться реальні переговори про мир з Росією

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Реальні переговори про мир розпочнуться лише тоді, коли у Росії не стане ресурсів продовжувати війну. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові.



За його словами, ситуація залишається складною.



«Ворог продовжує наступ. Російська пропаганда тим часом намагається переконати світ у неминучості глобальної змови, у тому, що російський диктат – безальтернативне майбутнє. Це, безумовно, не так. І ми маємо бути сильними, щоб звести цей план нанівець. Наш ворог хоче не закінчення війни. Він хоче нашої капітуляції, нашої та наших союзників. Якщо Росію не примусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза. Цю паузу Москва використає для відновлення сил та продовження наступу», – сказав Єрмак.

Нагадаємо, що в команді обраного президента США Дональда Трампа думають, як завершити війну в Україні назавжди, а не просто її «заморозити».