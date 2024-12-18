«Скала» знищила бази окупантів на Покровському напрямку

425 ОШБ «Скала» знищила будинки, де переховувалися окупанти. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку бійці «Скали» знищили будинки, де базувалися окупанти. Відео роботи 425 ОШБ «Скала» опублікувала у своєму телеграм-каналі.



Бійці «викурювали» російських загарбників із будинків із застосуванням Bradley, купи гранат, скидів та FPV-дронів.



У вечірньому звіті в Генштабі ЗСУ зазначили, що на Покровському напрямку противник атакував 35 разів.



«Наші захисники відбили 23 штурми. Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 349 окупантів, з них 149 — безповоротно», - йдеться в повідомленні генерального штабу ЗСУ.



Також знищено мотоцикл та 30-мм станковий автоматичний гранатомет, окрім цього, пошкоджено танк, бойову машину піхоти та автомобіль росіян.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб.