«Скала» знищила бази окупантів на Покровському напрямку

На Покровському напрямку бійці «Скали» знищили будинки, де базувалися окупанти. Відео роботи 425 ОШБ «Скала» опублікувала у своєму телеграм-каналі.
Бійці «викурювали» російських загарбників із будинків із застосуванням Bradley, купи гранат, скидів та FPV-дронів.
У вечірньому звіті в Генштабі ЗСУ зазначили, що на Покровському напрямку противник атакував 35 разів.
«Наші захисники відбили 23 штурми. Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 349 окупантів, з них 149 — безповоротно», - йдеться в повідомленні генерального штабу ЗСУ.
Також знищено мотоцикл та 30-мм станковий автоматичний гранатомет, окрім цього, пошкоджено танк, бойову машину піхоти та автомобіль росіян.
Минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб.
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