ППО України збила 51 із 81 БПЛА РФ, втрачено 30 імітаторів

ППО України збила 51 із 81 БПЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 18 грудня 2024 року (з 19.00 17 грудня) Росія атакувала територію України 81-м ударним БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів з районів Брянська, Курська, Міллєрово та Орел. Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БПЛА "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях», - уточнили у ПС ЗСУ.



Також командування Повітряних Сил ЗСУ додало, що внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).



Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, уламки збитих дронів впали в чотирьох районах Києва, пошкоджено вікна в житлових будинках та автомобіль.