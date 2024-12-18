Представник Трампа приїде до Києва «встановлювати факти» для припинення війни – Reuters

Представник новообраного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог вирушить до Києва та кількох інших європейських столиць на початку січня. Про це з посиланням на два джерела повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що адміністрація республіканця прагне якнайшвидше зупинити бойові дії в Україні. Келлог, як очікується, виконуватиме функції спеціального представника Трампа в Україні та Росії. Однак, за словами джерел, відвідувати Москву він поки що не планує.

Натомість Келлог здійснить візит до Києва, де зустрінеться із високопоставленими керівниками. Водночас його команда працює над організацією зустрічей із лідерами також в інших столицях Європи. Зокрема, за даними ЗМІ, йдеться про Рим та Париж. Один із неназваних співрозмовників зазначив, що планування ще не завершено, тому маршрут може змінитися.

Повідомляється, що зустрічі будуть зосереджені на «встановленні фактів» від імені адміністрації Трампа, а не на активних переговорах. Поїздка має розпочатися після Нового року. Журналісти наголосили, що це демонструє терміновість зусиль республіканця для припинення війни.

Представники посольств України, Італії та Франції у Вашингтоні не прокоментували інформацію.

У виданні додали, що численні плани завершення війни, запропоновані союзниками та радниками Трампа, передбачають поступки великих частин території України на користь Росії.