У Запоріжжі будують школу на 1000 дітей із протирадіаційним укриттям

Школа в Запоріжжі з протирадіаційним укриттям. Фото: кадр із відео

У Запоріжжі будують школу для 1000 дітей з протирадіаційним укриттям. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



Незабаром у Запоріжжі відкриється ще один безпечний освітній простір для школярів, де стіни будуть товщиною до 80 сантиметрів, аварійні виходи, ліфти та система димовидалення.



У школі буде протирадіаційне укриття, там зможуть навчатися до 1000 дітей у дві зміни. Вона готується до відкриття у Вознесенському районі.



«Півсотні будівельників проводять фінальні роботи, щоб учні й вчителі вже мали змогу навчатися у змішаному форматі. Це ще одна "підземна школа", яку незабаром відкриємо. Ще дев'ять в роботі. Загалом плануємо збудувати 23 таких школи, щоб наші діти здобували якісну освіту та могли спілкуватися з однолітками», — розповів фахівець з технагляду Максим Єгоркін.

Нагадаємо, у Харкові завершено будівництво першої підземної школи.