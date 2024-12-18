Пентагон вважає, що КНДР у війні проти України вже втратила сотні солдатів – NYT

Танковий вогонь ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія зосередила об'єднані сили з 50 000 російських і північнокорейських військ, щоб витіснити ЗСУ з прикордонного району Курської області. Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на дані Пентагону.



Високопоставлений американський військовий на брифінгу заявив, що українські війська вже вбили чи поранили кілька сотень північнокорейських солдатів, яких відправили допомагати Росії у війні проти України. Чиновник зазначив, що північнокорейці не були загартовані в боях, а Україна завдала ударів по їхнім пунктам управління та позиціям піхоти.

Нагадаємо, що лише Сили спеціальних операцій ЗСУ у Курській області ліквідували 50 військових КНДР, ще 47 – поранили.