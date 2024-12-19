Обстріли Херсонщини: загинула одна людина, ще одну поранено

Унаслідок обстрілів РФ Херсонщини, одна людина загинула й одна поранена. Фото: Нацполіція

На Херсонщині один цивільний загинув і один дістав поранення внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.



«Внаслідок ворожих влучань постраждали цивільні громадяни, пошкоджені 11 приватних будинків та три багатоповерхівки, будівля гуртожитку та два транспортні засоби», — йдеться у звіті поліції.

Багатоповерхівка потрапила під обстріл РФ. Фото: Нацполіція

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В результаті вибуху був смертельно травмований 41-річний чоловік, а 46-річний херсонець отримав мінно-вибухову травму та чисельні осколкові поранення.



Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Чернігівщині, загинув поліціянт.