Україна отримає від Німеччини ще 20 важких БМП Marder

Важкі БМП Marder. Фото: Rheinmetall

Німеччина передасть Україні ще 20 важких БМП Marder. Про це пише німецьке видання BILD із посиланням на технологічний концерн Rheinmetall.

Згідно з повідомленням концерну Rheinmetall, «постачання заплановано на першу половину 2025 року», а ціна замовлення складає «близько двозначної кількості мільйонів євро».

Зазначається, що Німеччина вже поставила Україні 140 БМП Marder, у тому числі 20 із запасів бундесверу та 120 із промислових запасів. За інформацією BILD, Росія знищила чи захопила понад 20 із них.

Виділені на нові БМП гроші призначалися для опалення об'єктів бундесверу. Оскільки опалення виявилося дешевшим, ніж очікувалося, міністерство оборони ФРН змогло перенаправити кошти на користь України, повідомляє BILD.