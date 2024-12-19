Російські війська активізували наступальні дії в кількох районах — Сирський

Оперативна ситуація на лінії фронту продовжує залишатися надзвичайно складною. Російським окупантам вдалося активізувати наступальні дії одночасно у кількох районах. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський.



Як відомо, український головнокомандувач провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.



«За останні кілька днів ворог вкотре активізував наступальні дії одночасно у кількох районах. Сили оборони України у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону та досягти оперативного успіху на жодному з напрямків», — зазначив він.



Адмірал Радакін запевнив у незмінній підтримці України. Зокрема, Велика Британія разом з іншими європейськими партнерами і надалі докладатиме максимальних зусиль у забезпеченні наших потреб у озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, іншому високотехнологічному обладнанні.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська просунулися на території Донецької та Харківської областей.