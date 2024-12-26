«Ресурс росіян нескінченний»: у DeepState розповіли про складну ситуацію на Времівському напрямку

Ситуація навколо Великої Новосілки. Фото: карта DeepState

На Времівському напрямку найбільш активні ділянки поблизу селища Велика Новосілка – на північ від села Новий Комар і на південь від села Нескучне. Про це повідомили аналітики DeepState.



У Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою і насичуватися, щоб там закріпитися. Сили оборони України своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб цього не допустити й завдають ударів по піхоті, що ховається в будинках.



«Часто роблять це досить успішно, але ресурс ворога нескінченний, що ускладнює ситуацію», – зазначили аналітики.



Після захоплення селища Благодатне та села Сторожове ЗС РФ підтягують свої ресурси в цей район для накопичення та подальшого просування. Наступна точка, якій вони приділяють увагу – Нескучне. Також окупанти намагаються рухатися у бік траси з міста Гуляйполе на Велику Новосілку. Продовжуються спроби зупинити російську армію.



«А у східній частині від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди та насичують їх піхотою. Подальші їхні рухи ми побачимо вже згодом», – резюмували у DeepState.

Нагадаємо, що російські окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ на Курахівському напрямку.