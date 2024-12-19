Європа має брати участь у переговорах, коли прийде час — Зеленський

Зеленський вважає, що Європа має брати участь у переговорах. Фото: кадр із відео

Європа має бути за столом переговорів, коли настане час. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.







«Як і Україна, ЄС має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи — у єдності. Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час», - сказав український лідер.



За словами Зеленського, ЄС разом з Україною мають підштовхнути Москву до справжнього, стійкого та гарантованого миру.



«Ми всі розуміємо, що в січні Президент Трамп збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом», - додав він.



Раніше з'явилася інформація, що Україна отримає від Німеччини ще 20 важких БМП Marder.

Нагадаємо, українська армія відбила у військ РФ позиції під Торецьком.