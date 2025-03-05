Трамп повідомив Конгресу про готовність України негайно сісти за стіл переговорів

Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше. Скріншот відео CNN

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі у вівторок повідомив, що отримав від президента України сигнал про готовність до мирних переговорів із Росією.

«Сьогодні я одержав важливого листа від президента Зеленського. У ньому йдеться про те, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів для досягнення міцного миру. Він також зазначив, що його команда готова працювати під сильним лідерством президента Трампа», — заявив він.

Трамп додав, що Зеленський висловив подяку США за підтримку і висловив готовність підписати угоду щодо рідкісноземельних мінералів «у будь-який зручний для Сполучених Штатів момент».

«Я вдячний йому за цей лист», — сказав Трамп.

Він також розповів, що «ми мали серйозні розмови із росіянами, ми отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру». І додав: «Хіба це не чудово?»

Крім того, Трамп розкритикував європейські країни за покупку енергоресурсів у РФ. «Європа витратила більше коштів на російську нафту і газ, ніж на оборону України», — заявив він.