Бійці «Омеги» ліквідували майстра спорту РФ. Фото: НГУ

Бійці 5-го окремого загону спеціального призначення НГУ «Омега» ліквідували майстра спорту Росії з лижних перегонів, який воював на боці окупантів. Про це повідомив Центр спеціального призначення НГУ «Омега».



Під час штурму позицій противника спецпризначенці знову захопили трофеї та документи.

Документ ліквідованого окупанта. Фото: НГУ

«Цього разу серед документів знайшли майстра спорту з лижних перегонів. Уміння швидко бігати ситуацію не врятувало. Тепер він став майстром спорту з нерухомості — вічна оренда в чорноземі. За майбутнє нації!» - йдеться в повідомленні.



5-й окремий загін ЦСП НГУ «Омега» продовжує успішно ліквідувати окупантів на фронті.

Раніше пілоти 2-го окремого загону ЦСП «Омега» Національної гвардії України виявили квадроцикл з окупантом і знищили його точним ударом.