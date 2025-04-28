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Спецпризначенці НГУ «Омега» ліквідували майстра спорту РФ із лижних перегонів

28 квітня 2025, 12:38

Спецпризначенці НГУ «Омега» ліквідували майстра спорту РФ із лижних перегонів

Бійці «Омеги» ліквідували майстра спорту РФ. Фото: НГУ Бійці «Омеги» ліквідували майстра спорту РФ. Фото: НГУ

Бійці 5-го окремого загону спеціального призначення НГУ «Омега» ліквідували майстра спорту Росії з лижних перегонів, який воював на боці окупантів. Про це повідомив Центр спеціального призначення НГУ «Омега».

Під час штурму позицій противника спецпризначенці знову захопили трофеї та документи.

Документ ліквідованого окупанта. Фото: НГУ

«Цього разу серед документів знайшли майстра спорту з лижних перегонів. Уміння швидко бігати ситуацію не врятувало. Тепер він став майстром спорту з нерухомості — вічна оренда в чорноземі. За майбутнє нації!» - йдеться в повідомленні.

5-й окремий загін ЦСП НГУ «Омега» продовжує успішно ліквідувати окупантів на фронті.

Раніше пілоти 2-го окремого загону ЦСП «Омега» Національної гвардії України виявили квадроцикл з окупантом і знищили його точним ударом.

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