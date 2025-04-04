Танк ЗСУ точним ударом знищив БТР-82 окупантів під Торецьком

Пряме влучання танка ЗСУ по БТР-82 росіян. Фото: кадр із відео

Український танк знищив російський БТР-82 точним пострілом під Торецьком. Відео з моментом удару опублікував телеграм-канал RST.



На кадрах видно, як танк ЗСУ, рухаючись серед зруйнованих будівель, помічає ворожий бронетранспортер на дорозі. Миттєво навівши гармату, українські військові роблять постріл.



Снаряд пробиває БТР-82, після чого машина окупантів починає диміти. Через кілька секунд відбувається потужний вибух, і бронетехніка розлітається на частини.

В окупованому Мелітополі підірвали броньовик «Ахмата», ліквідувавши щонайменше п'ятьох «кадирівців».