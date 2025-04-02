У Торецьку ситуація дуже напружена: кількість російських штурмів збільшилася – ЗСУ

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

У місті Торецьк Донецької області ситуація дуже напружена. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, у зоні відповідальності ОТУ «Луганськ» більшість штурмів за березень – близько 70% – припадає на Торецький напрямок.



«Це у напрямку Щербинівки, Леонідівки та самого Торецька, а також у напрямку Диліївки. Зросла середньодобова кількість штурмів – до 20. Додалася туди 150-та мотострілецька дивізія ЗС РФ, причому додалася з технікою. Вони намагалися штурмувати з флангів, намагалися з боку Забалки заїхати: «Азов» їх запустив у пастку і потім знищив. Також намагаються «промацувати» з боку Дружби у напрямку Дачного та Кримського», – сказав Запорожець.



Спікер ОТУ «Луганськ» зазначив, що збільшилася кількість людей у штурмових групах російських військ.



«Якщо, наприклад, у грудні-січні у штурмовій групі було дві-три людини, то зараз середньостатистична група збільшилася і тепер від чотирьох до восьми людей можуть бути задіяні у штурмі. Росіяни почали активніше використовувати мототехніку, щоб дістатися центральної частини Торецька і не бути знищеними. Враховуючи, що день став довшим і світлішим, зараз вони намагаються активніше «залітати» до центральної частини міста. З технікою вони починають по флангах свої штурмові дії продукувати», – додав він.



Запорожець розповів, що за місяць на цьому напрямку українські війська взяли у полон плюс-мінус 15 окупантів.



«Швидше за все, Торецький напрямок – це напрямок головного удару. Плюс зараз керовані авіабомби летять по логістиці у напрямку Клебан-Бика. Вони не рахують авіабомби й можуть бити ними прямо по дорозі. Через хорошу погоду збільшується кількість розвідувальних дронів – ZALA, Supercam. Тобто вони хочуть цей напрямок максимально дотиснути», – наголосив речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що українські військові знищують елітні підрозділи російських десантників у місті Часів Яр на Донеччині.