РФ частково захопила Ямполівку, бої точаться в «сірій зоні»

РФ частково захопила Ямполівку. Фото: DeepState

Російські війська продовжують просуватися в районі річки Жеребець. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



Після захоплення Тернів окупанти зосередили сили на штурмі Ямполівки, де бої тривають уже тривалий час. Ще під час боїв за Терни російська армія намагалася знайти вразливі місця для прориву в населений пункт і в підсумку направила піхоту на північний схід від села.



За даними аналітиків, частина Ямполівки перейшла під контроль російських сил і опинилася в так званій «сірій зоні». Наразі бійці Сил оборони продовжують завдавати ударів по противнику, який намагається закріпитися і зайняти село повністю.



Ситуація ускладнюється для бійців 63-ї бригади: внаслідок просування ворога відкрився фланг, що створює додаткові загрози, попри стійку оборону, яку бригада тримала в цьому районі протягом кількох років.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські окупанти просунулися поблизу селища Валентинівка та села Ямполівка Донецької області.