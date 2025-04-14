Бразильський доброволець ліквідував окупанта під Харковом

Ліквідація окупанта іноземним добровольцем. Фото: кадр із відео

У Харківській області бразильський доброволець ліквідував російського окупанта, який відмовився скласти зброю. Відео інциденту опубліковано в телеграм-каналі RST.



На кадрах видно, як двоє українських військових із зеленими пов'язками на руках ведуть переговори з російським солдатом, закликаючи його здатися і не боятися - мовляв, вони «свої». Однак окупант відмовляється підкоритися.



«Де ви були? Нас усіх поклали», - з недовірою запитав росіянин.



За тим, що відбувається, спостерігає бразильський доброволець, який стоїть поруч. Певно, не до кінця розуміючи, чому противник не складає зброю, він запитує англійською: «Ukraine, no?».



Почувши незнайому мову, росіянин спрямовує зброю на іноземця. У відповідь доброволець відкриває вогонь і кількома чергами ліквідує загарбника.

Раніше командир штурмової роти 47-ї окремої механізованої бригади «Гамлет» Авагян звернувся із проханням допомогти зібрати кошти на завезення в Україну 105 колумбійських добровольців.