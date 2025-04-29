ЗСУ відбили атаку РФ: знищено ББМ, мотоцикли та штурмовики

ЗСУ ліквідували техніку та штурмові групи РФ. Фото: кадр із відео

Українські військові успішно відбили атаку противника: ліквідували бронетехніку, транспортні засоби та штурмовиків. Про це повідомляється в описі до відео офіційного каналу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»).



Противник намагався прорвати оборону, застосувавши дві бойові броньовані машини та мотоцикли — тактика, до якої окупанти все частіше вдаються для підвищення мобільності штурмових груп.



Злагоджені та рішучі дії українських захисників перетворили цю спробу наступу на катастрофу для ворога: було знищено обидві ББМ, мотоцикли та значну частину особового складу російської штурмової групи.

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували 1060 окупантів та збили 94 дрони.