ЗСУ відбили атаку РФ: знищено ББМ, мотоцикли та штурмовики

Українські військові успішно відбили атаку противника: ліквідували бронетехніку, транспортні засоби та штурмовиків. Про це повідомляється в описі до відео офіційного каналу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»).
Противник намагався прорвати оборону, застосувавши дві бойові броньовані машини та мотоцикли — тактика, до якої окупанти все частіше вдаються для підвищення мобільності штурмових груп.
Злагоджені та рішучі дії українських захисників перетворили цю спробу наступу на катастрофу для ворога: було знищено обидві ББМ, мотоцикли та значну частину особового складу російської штурмової групи.
Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували 1060 окупантів та збили 94 дрони.
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