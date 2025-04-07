Командир 47 ОМБр збирає кошти на приїзд бійців з Колумбії

Командир штурмової роти 47-ї ОМБр «Гамлет» Авагян. Фото: кадр із відео

Командир штурмової роти 47-ї окремої механізованої бригади «Гамлет» Авагян звернувся з проханням допомогти зібрати кошти на завезення в Україну 105 колумбійських добровольців. Відео з його зверненням опублікував на своєму YouTube-каналі журналіст Юрій Бутусов.







Авагян зазначив, що колумбійські бійці вже воювали у складі 47 ОМБр під прапором України — вели ближні бої з противниками під російським прапором, зокрема з вихідцями з Кореї, на території Курської області.



За словами командира, вони діяли вкрай ефективно майже чотири місяці. Він хоче збільшити кількість іноземних бійців, щоб частину бойових завдань виконували не українці, а досвідчені добровольці з-за кордону.



Однак держава не фінансує їхній приїзд: вартість прибуття одного бійця з Колумбії — близько 1100 євро. При цьому, за словами Авагяна, на «бусифікацію» українців витрачаються значно більші суми, і ця проблема часто супроводжується скандалами.



«Нікому до цього немає діла, нікому взяти на себе відповідальність», - каже командир. Наразі він самостійно шукає кошти на квитки для колумбійських добровольців.