Росіяни вдарили по Херсону КАБами: під обстріл потрапив начальник МВА

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко під час запису звернення потрапив під артилерійський обстріл, коли російські окупанти знову обстріляли Херсон вранці 16 квітня.
«Після влучпння КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля. Армія РФ не дає поки що повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу», — написав він у телеграм-каналі.
За інформацією Мрочко, о 6:30 ранку 16 квітня внаслідок артилерійського обстрілу росіян загинув житель Херсона. Під час обстрілу він перебував на вулиці у Центральному районі міста. Наразі його особистість встановлюється.
Він також зазначив, що 70-річна херсонка отримала вибухову травму та осколкові поранення внаслідок російських обстрілів Центрального району міста.
«Зараз вона госпіталізована. Медики надають постраждалій необхідну допомогу», — повідомив начальник МВА.
Пізніше він додав, що до лікарні доставлено 61-річного чоловіка, який дістав вибухову травму та осколкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу Центрального району.
«Під час російської атаки він перебував у квартирі. Медики надають необхідну допомогу потерпілому», — написав Мрочко.
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