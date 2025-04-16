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Винна в обстрілі Сум ракетна бригада, ймовірно, атакована в РФ

16 квітня 2025, 10:45

Винна в обстрілі Сум ракетна бригада, ймовірно, атакована в РФ

Імовірно, ракетну бригаду, відповідальну за обстріл Сум, атакували сьогодні вранці безпілотники в Іванівській області РФ. Фото: ASTRA Імовірно, ракетну бригаду, відповідальну за обстріл Сум, атакували сьогодні вранці безпілотники в Іванівській області РФ. Фото: ASTRA

За повідомленням місцевих жителів, 112-ю гвардійську ракетну бригаду (в/ч 03333) було атаковано дронами в Шує Іванівської області Росії, передає ASTRA.

Підтверджень цієї інформації поки що немає.

Згідно з відкритими даними, бригада дислокується у районі Південне містечко міста Шуя. На озброєнні має оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».

Імовірно атакована вранці в Іванівській області 112-а гвардійська ракетна бригада звинувачувалася Україною в ударі по Сумах, в результаті якого загинули 35 людей.

ГУР писало, що 112-а ракетна бригада вдарила по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М/KN-23».

15 квітня Генштаб ЗСУ заявив про удар по дислокації ще однієї ракетної бригади, яка обстріляла Суми 13 квітня — 448-ї ракетної бригади в Курській області.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці у місті Шуя Іванівської області РФ після атаки безпілотників пролунало щонайменше п'ять вибухів.

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