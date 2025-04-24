Bloomberg: США вимагатимуть від РФ визнання права України на армію

Адміністрація президента Дональда Трампа має намір наполягати на тому, щоб Росія офіційно визнала право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках можливої мирної угоди між Києвом та Москвою. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.



Очікується, що спеціальний посланник США Стів Віткофф порушить це питання на наступній зустрічі з Володимиром Путіним. За даними агентства, це свідчить про бажання Білого дому домогтися поступок від обох сторін — і від України, і від Росії — у прагненні покласти край війні.



Раніше багато хто критикував позицію США за явну симпатію до російської сторони, особливо у світлі пропозицій Трампа, пов'язаних із відмовою України від членства в НАТО. Новий крок із вимогою визнати право Києва на повноцінну армію може змінити сприйняття підходу Вашингтона до переговорів, пише видання.



Якщо Москва погодиться на таку умову, це означатиме відмову від однієї з ключових цілей, які озвучив Володимир Путін з початку повномасштабного вторгнення — демілітаризації України.

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення російськими ударами по Києву. Також Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним «невдовзі після своєї поїздки на Близький Схід».

Також Трамп заявив, що Вашингтон не вимагає від України визнання Криму російським. Однак, на його думку, заяви президента Володимира Зеленського на цю тему заважають переговорам щодо припинення війни.