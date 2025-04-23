Пєсков: відставка Зеленського не входить до вимог Росії

Відставка президента України Володимира Зеленського не входить до вимог Росії щодо мирного врегулювання, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю Point.



Пєсков зазначив, що навіть у разі підписання мирної угоди «прямо зараз», легітимність Зеленського в майбутньому могла бути поставлена під сумнів в Україні — через, як він висловився, спірний статус президента на тлі воєнного стану та окремих положень Конституції.



Раніше в західних та українських ЗМІ неодноразово з'являлися твердження від джерел, що Росія де-факто прагне зміни влади в Україні або принаймні виключення Зеленського з переговорного процесу.



Також були повідомлення у західних ЗМІ (Financial Times, The Wall Street Journal) про спроби Кремля схилити західних партнерів України до визнання «нової реальності» на окупованих територіях, зокрема через ослаблення поточного українського керівництва.



Таким чином, Москва вже кілька років намагається використати риторику про «нелегітимність» президента України.

Раніше у Кремлі знову подали сигнал про те, що РФ хоче мати повний контроль щонайменше над 4 регіонами України.