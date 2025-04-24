«Володимире, зупинись»: Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Києву

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС

Президент США Дональд Трамп незадоволений російськими ударами по Києву. Про це заявив сам Трамп після ракетного удару по столиці України 24 квітня.



За його словами, «це не потрібно і дуже не вчасно».



«Володимире, зупинись. Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду», – сказав президент США.

Нагадаємо, що вночі 24 квітня Росія завдала ракетного удару по Києву, внаслідок чого загинули вісім людей, ще – 90 отримали поранення.



У Святошинському районі столиці під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати ще близько 10 людей.



У Кремлі ракетний удар по Києву виправдали «закінченням великоднього перемир'я».