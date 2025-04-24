«Володимире, зупинись»: Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Києву

Президент США Дональд Трамп незадоволений російськими ударами по Києву. Про це заявив сам Трамп після ракетного удару по столиці України 24 квітня.
За його словами, «це не потрібно і дуже не вчасно».
«Володимире, зупинись. Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду», – сказав президент США.
Нагадаємо, що вночі 24 квітня Росія завдала ракетного удару по Києву, внаслідок чого загинули вісім людей, ще – 90 отримали поранення.
У Святошинському районі столиці під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати ще близько 10 людей.
У Кремлі ракетний удар по Києву виправдали «закінченням великоднього перемир'я».