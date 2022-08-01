Отдых на море в Украине 2022: какие морские курорты оккупировала Россия, и какая там ситуация. Спецпроект

Панорама Азовского моря. Фото: azov.ua

Из-за полномасштабного российского вторжения, которое длится уже пять месяцев, большинство украинских морских курортов, где ежегодно отдыхали сотни тысяч человек, оказались во временной оккупации. По состоянию на конец июля захваченными остаются все курорты Азовского моря, расположенные в Запорожской и Херсонской областях, а также приморские поселки, лежащие на черноморском побережье Херсонщины.



Рассказываем, какая обстановка сейчас на некогда многолюдных курортах страны и чем живут приморские села и города украинского юга в ожидании освобождения.



Бердянск

Бердянск до российской оккупации. Фото: berd.ua

Бердянск — курортный город на побережье Азовского моря в Запорожской области, который, славясь большими песчаными пляжами, теплым морем, целебными грязями, широким выбором жилья и развлечений, долгие годы оставался одним из самых популярных мест отдыха и оздоровления в Украине. Но в этом году все изменилось.



С 27 февраля Бердянск находится под оккупацией российских военных. Первое время местные жители ежедневно выходили на мирные протесты, призывая оккупантов уйти из города, но ответом стали репрессии, похищения и пытки активистов. Уже месяц как в Бердянске полностью отсутствует украинская мобильная связь и интернет.

Проукраинский митинг в оккупированном Бердянске. Фото: Новости Донбасса

24 марта в порту Бердянска ВСУ уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ. Тогда пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы. С тех пор взрывы в порту гремят едва не каждые несколько дней. По словам оккупантов, они проводят «утилизацию неразорванных боеприпасов», а также пытаются разминировать акваторию бердянского порта, чтобы вывозить оттуда награбленное в области зерно.

Взрыв в порту Бердянска 24 марта 2022 года. Фото из соцсетей

В начале июля местные жители снова слышали взрывы со стороны порта: это российские захватчики старались избавиться от поднятых со дна моря остатков своего потопленного корабля. А 25 июля звуки взрывов доносились уже из района завода «Южгидромаш».



Сейчас оккупанты активно размещают военную технику и склады боеприпасов в жилых кварталах Бердянска, обманом собирают паспортные данные горожан в целях подготовки к «референдуму», а также пытаются мобилизовать бердянцев призывного возраста.



Кирилловка



Кирилловка до российской оккупации. Фото: azov.ua

Кирилловка — поселок городского типа на юге Запорожской области, состоящий из материковой части и песчаных кос Федотовой и Пересыпь. Широкие песчаные пляжи, ласковое Азовское море, современные базы, отели и пансионаты с комфортабельными номерами и бассейнами, Утлюкский и Молочный лиманы с лечебными грязями и идеальными условиями для занятий виндсерфингом, аквапарк, дельфинарий и масса других развлечений обеспечили Кирилловке звание самого желанного места летнего отдыха на азовском побережье. По крайней мере, так было до этого года.



Российские войска вошли в курортный поселок 25 марта. В тот день они предложили местным властям «сотрудничество», но получили отказ. 17 апреля оккупанты похитили главу поселкового совета Ивана Малеева из его собственного дома, но через три недели отпустили. А 24 мая похитили снова вместе с его заместителем Игорем Коробкой. Тогда же, согласно заявлению Запорожской ОВА, россияне ограбили администрацию громады. А чуть раньше, как сообщали СМИ, оккупанты вывезли мебель из президентской резиденции на острове Бирючий, который является продолжением Федотовой косы.



В конце апреля запорожские власти официально заявили, что курортный сезон в Кирилловке в этом году не состоится, так как «на берегу много мин, а на территории баз отдыха стоят «Грады». В начале лета местные предприниматели стали жаловаться, что военные РФ отбирают у них собственность. Так, оккупанты силой заняли территорию баз отдыха «Перлина Таврии» и «Диана» на косе Пересыпь. А другие курортные объекты грозят «национализировать», мечтая, что смогут задержаться на запорожской земле.

Практически пустой пляж в Кирилловке летом 2022 года. Фото из соцсетей

Гауляйтер временно оккупированной Кирилловки сепаратистка Екатерина Уманец также пытается обирать оставшихся без заработка предпринимателей, обязав местных торговцев ежемесячно платить ей дань в размере 1000 грн. Люди, впрочем, платить отказались, послав самопровозглашенную «главу» Кирилловки вслед за русским военным кораблем.



В настоящее оккупанты продолжают грабить местное население, присваивая себе землю, недвижимость и имущество людей, которые покинули поселок. А также начали свозить сюда военную технику после успешных атак ВСУ на военный аэродром в Мелитополе.

Арабатская Стрелка

Арабатская Стрелка до оккупации. Фото: arabatka.ua

Арабатская Стрелка — коса длиной более 100 км, которая, простираясь от Крымского полуострова до Геническа в Херсонской области, разделяет Азовское море и залив Сиваш. Здесь находятся три поселка: Генгорка, Счастливцево и Стрелковое. Это популярный курортный регион, который привлекает бескрайними песчаными пляжами, чистым теплым морем, розовыми озерами и термальными источниками, благодаря которым Арабатская Стрелка в последние годы позиционирует себя как круглогодичный курорт.



В это время здесь обычно полно туристов. Но нынешним летом курорты косы пустуют. Граничащая с аннексированным еще восемь лет назад Крымом, Арабатка была захвачена одной из первых — утром 24 февраля. Здесь не раздаются взрывы, по дорогам не носится вражеская техника, но видны ракеты, которые летят с полуострова в сторону украинских городов, слышен грохот вертолетов, и давит присутствие российских военных.



Арабатская Стрелка летом 2022 года. Фото из соцсетей

Местные жители, львиная доля которых зарабатывали на туризме, остались без доходов. Большинство баз отдыха и отелей закрыты, работают лишь те, кому дешевле оставаться открытыми, сдавая номера по мизерным ценам, чем консервировать инфраструктуру. Не работают многие кафе, дельфинарий и аквапарк, единственная водолечебница. В магазинах в основном российские товары низкого качества, с лекарствами перебои. Как, впрочем, и со связью и интернетом — захватчики упорно глушат украинских операторов. Выехать на подконтрольную Украине территорию нельзя, выезды заблокированы.

Геническ

Геническ до российской оккупации. Фото: arabatka.ua

Геническ — небольшой курортный город в Херсонской области, расположенный напротив северной оконечности Арабатской Стрелки, который с одной стороны омывается Утлюкским лиманом Азовского моря, а с другой — солеными озерами системы Сиваш. До недавнего времени его рассматривали в основном как перевалочный пункт на пути на Арабатскую Стрелку, но последние годы Геническ стал полноценным курортом, любимым прежде всего семьями с детьми и ценителями недорогого спокойного отдыха.



Российская военная техника заехала в город еще в первый день полномасштабного российского вторжения — 24 февраля. С тех пор он находится в оккупации. Как и на других захваченных РФ территориях, ситуация в Геническе напряженная. Людей с проукраинской позицией похищают и пытают. Вещание украинских ТВ- и радиоканалов заблокировано. Украинской мобильной связи нет с конца мая, интернет работает не везде.

Российские войска в Херсонской области

Оккупанты пытаются выдавить из оборота гривну, полностью заменив ее рублем. Банкоматы не работают, расплатиться картой можно лишь в некоторых магазинах, и то если будет интернет. Цены выросли, а качество товаров значительно снизилось. Местных жителей оккупационная власть пытается подкупать гуманитаркой, состоящей в основном из просроченных продуктов, или меняют ее на паспортные данные, которые нужны для фальсификации «референдума» о вхождении Херсонской области в состав РФ.



Курортный сезон провален, отели и пансионаты не работают; некоторые базы отдыха оккупанты пытаются «отжимать» или заставляют работать под дулом автомата.



В последние дни в городе фиксируется движение колонн российской техники.

Скадовск

Скадовск — курортный город и порт в Херсонской области, лежащий на побережье Джарылгачского залива Азовского моря. Тут очень мелкое и теплое море, широкие мягкие пляжи, работают аквапарк, дельфинарий и парк аттракционов, много баз отдыха, отелей и детских оздоровительных лагерей. Каждое лето здесь было многолюдно. Но не сейчас.



Под российской оккупацией Скадовск оказался еще в первой половине марта. Военные РФ разместились на территории одного из детских лагерей, и с тех пор захватили еще несколько баз и пансионатов. Ни о каком курортном сезоне, естественно, речь не идет. Не работают кафе, развлекательные заведения, на пляжах — только местные жители.



Как и в других временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины, в Скадовске проблемы с доступом к лекарствам, в том числе критически важным, в магазинах скудный ассортимент и сумасшедшие цены, нет нормальной мобильной связи и возможности обналичить деньги. Местных фермеров обворовывают, вывозя прошлогодний урожай в Крым, а оттуда в Россию. Новый урожай планируют красть уже в больших масштабах, для чего пытаются возобновить работу порта.



Последствия взрыва на складе боеприпасов в оккупированном Скадовске. Фото из соцсетей

Скадовск находится далеко от мест активных боевых действий, однако спокойной обстановку в городе не назовешь. Захватчики прямо посреди города разместили свою технику и системы ПВО, чья работа периодически пугает местных жителей, которые стараются лишний раз не выходить из дома. Но есть и громкие звуки, которым горожане рады, ведь они укрепляют веру в скорое освобождение. Речь о точных ударах, которые ВСУ недавно нанесли по скоплению техники РФ и их командному пункту в Скадовске.



Железный Порт

Железный Порт до российской оккупации. Фото: zhelezniy.com

Железный Порт — это село на юге Херсонской области, расположенное на берегу Черного моря в основании Тендровской косы. В прошлом году он возглавил список отечественных курортов, которыми чаще интересовались украинцы. У этого места слава молодежного курорта, но любят его и семьи с детьми, и поклонники тихого отдыха. Любят за широкие пляжи с мелким песком, чистое море оптимальной глубины, развитую инфраструктуру, в том числе развлекательную, и возможность увидеть дельфинов.



Сейчас в Железном Порту было бы яблоку негде упасть, но, как и его соседи по побережью, из-за российской оккупации, в которую поселок попал еще в марте, он остался без туристов. На пляжах отдыхают в основном местные и жители соседних, тоже временно оккупированных населенных пунктов, которые отважились приехать к морю, невзирая на необходимость проходить многочисленные блок-посты захватчиков.



Большинство отелей и баз отдыха закрыты, а те, что работают, сдают номера по цене втрое дешевле обычного. Набережная пустует, колесо обозрения стоит недвижимо, кафе закрыты. Рынок не работает, а цены в магазинах выросли в несколько раз, некоторые продукты стоят дороже, чем в Херсоне. Открытых кафе — единицы.

Джарылгач

Остров Джарылгач Фото: lazurnoe.ua

Джарылгач — самый большой остров Черного моря, который омывается двумя его заливами: Каркинитским и Джарылгачским. Он лежит напротив Скадовска, откуда в сезон на остров скоростные катера и паромы по несколько раз в день возили многочисленных туристов. Сюда ехали за бескрайними пустынными пляжами, за которые Джарылгач прозвали украинскими Мальдивами, невероятной красоты морем и возможностью отдохнуть в уединении на лоне дикой природы в атмосфере необитаемого острова.



После захвата юга Украины россиянами Джарылгач, также попавший под временный контроль оккупантов, стал по-настоящему безлюдным и необитаемым. Его «освободили» от туристов, вместо них на остров свозят вооружение и боеприпасы, превращая его в военную базу. Часть акватории, в частности со стороны Лазурного, заминировали.



Лазурное

Лазурное до российской оккупации. Фото: lazurnoe.ua

Лазурное — поселок городского типа между Скадовском и Железным Портом, который имеет выход и к мелкому и теплому Джарылгачскому заливу, и к открытому Черному морю. Здесь каждое лето отдыхали тысячи семей с детьми, которым нравится прозрачная лазурная вода, давшая название поселку, мелкий белоснежный песок почти без ракушек, свежий воздух и лояльные цены. Пока в Лазурное не пришел «русский мир».



Пришел еще в начале марта и превратил популярный семейный курорт в военную базу. Многие пляжи оккупанты заминировали, в результате чего в июне здесь на мине подорвались трое местных жителей, все трое погибли. В одном из пансионатов Лазурного россияне обустроили свой штаб, казармы и склад боеприпасов. Пару недель назад в результате удачного удара ВСУ все это добро взлетело на воздух.

ВСУ уничтожили радиолокационную станцию войск РФ «Подлет-К1» в Лазурном. Фото: Сухопутные войска ВСУ

А несколькими днями позже украинские военные с помощью HIMARS уничтожили сверхсовременную радиолокационную станцию россиян, которую они установили в поселке. Словом, демилитаризация армии РФ в Лазурном идет успешно. А там и до деоккупации недалеко.



Приморск

Приморск до российской оккупации. Фото: primorsk.ua

Приморск — тихий городок в Запорожской области и одноименная курортная зона, лежащая на побережье Азовского моря в двух километрах от него. С широченными песчаными пляжами, теплым морем и лиманами, полными целебных грязей, он известен как идеальное место для спокойного семейного и недорогого отдыха, а также для оздоровления. Здесь много баз отдыха, пансионатов, отелей и санаториев.



Как и другие населенные пункты на юге запорожского региона, Приморск попал в российскую оккупацию в первые дни полномасштабного вторжения, в конце февраля. Местные жители почти ежедневно выходили на мирные акции протеста, доказывая непрошеным гостям, что их тут никто не ждет, призывая убрать оружие и вернуться домой. 29 марта оккупанты похитили мэра Приморска Александра Кошелевича, в плену его склоняли к сотрудничеству, но получили отказ. После освобождения он покинул Приморск и уехал в Запорожье, откуда продолжает руководить городом дистанционно.

Российская пропаганда на захваченных территориях Запорожской области. Фото из соцсетей

На протяжении пяти месяцев военные страны-агрессора похищают и пытают людей, прежде всего активистов, а также запугивают и дезинформируют население, рассказывая, что это Украина отключила им мобильную связь и интернет. Курортный сезон в городе, разумеется, так и не открылся, пляжи и базы отдыха пустуют.



22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании в Приморске военной администрации.

Степановка Первая



Степановка Первая — курортное село, расположенное на берегу Азовского моря по соседству с Кирилловкой, к которой оно почти вплотную примыкает со стороны косы Пересыпь. Она известна в основном среди поклонников тихого, уединенного отдыха, не предъявляющих высоких требований к комфорту. Тут почти нет развлечений, а инфраструктура развита слабо, что компенсируется сравнительно невысокими ценами.



Как и Кирилловка, Степановка Первая оказалась под контролем российских военных в марте. С тех пор данных о ситуации в селе информации не поступало ни от местных жителей, ни от властей.

Курорты Донецкой области: Урзуф, Мелекино, Белосарайская коса

Урзуф и соседние с ним села Мангушского района Донецкой области — Мелекино, Белосарайская коса, азовская Ялта, Юрьевка, лежащие на побережье Таганрогского и Белосарайского заливов, — известны гораздо меньше других азовских курортов. Но в последние годы благодаря теплому неглубокому морю, широким и самым чистым на всем побережье Азова пляжам, демократичным ценам и стремительному развитию стали набирать популярность. Прежде всего у семей с детьми и ценителей спокойного отдыха.



Но с приходом в конце февраля «русского мира» развитие донецких курортов остановилось. Здесь не было активных боевых действий, поэтому сюда, особенно в Урзуф и Мелекино, часто приезжали те, кому удавалось вырваться из-под непрекращающихся обстрелов и бомбежек Мариуполя, на который ракеты летели в том числе с акватории моря вблизи Белосарайской косы, где войска РФ разместили свои корабли.

Пустой пляж Урзуфа летом 2022 года. Фото из соцсетей

Мелекино, Юрьевка, Урзуф и другие курортные поселки донецкого региона, власти которых, к сожалению, почти в полном составе перешли на сторону оккупантов, уже пять месяцев находятся в серой зоне. Россияне пытаются изображать здесь пляжный сезон, зазывая отдыхающих из соседних оккупированных населенных пунктов, но пляжи по-прежнему пусты, работают всего несколько баз отдыха, а на набережных безлюдно.

Приморское

Приморское, до 2016 года Большевик, — небольшое село в Херсонской области, расположенное на берегу Черного моря между Лазурным и Железным Портом. Это бюджетный курорт с чистым ярко-синим морем, песчаными мягкими пляжами и спокойной атмосферой, предлагающий тихий непритязательный отдых.



Под контролем российских войск он оказался фактически с первых дней войны. В конце февраля через село шли колонны вражеской техники из оккупированного Крыма в Херсон и Николаев. Местные жители смогли коктейлями Молотова уничтожить несколько БТРов, после чего военные РФ открыли стрельбу по жилым домам. Когда в марте фермеры начали посевную, захватчики обстреляли сельхозтехнику и украли дизтопливо.



Людям приходилось покидать родное село и пешком идти сотни километров на подконтрольную Украине территорию. Именно они смогли рассказать, что происходило в Приморском с начала оккупации, так как все это время село находится в изоляции.

Хорлы

Панорама курорта Хорлы. Фото: khorly.info

Хорлы — село, расположенное на полуострове Горький Кут в Каркинитском заливе Черного моря, который за сходство очертаний называют Крымом в миниатюре. Это небольшой, уютный и очень живописный курорт, который за необычно мелкое для черноморского побережья море, песчаные пляжи, отличную экологию и лояльные цены особенно любят отдыхающие с маленькими детьми. А за источники целебной воды, грязей и глины обожают желающие поправить здоровье.



В этом году, как и на других херсонских курортах, находящихся во временной оккупации, курортный сезон в Хорлах так и не открылся. Нет информации и о том, чем живет село все пять месяцев войны и сколько населения в нем осталось, дожидаясь освобождения.