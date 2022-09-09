Без туристов, но с Россией на каждом углу: как живет оккупированный Бердянск

Оккупированный Бердянск, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Это Бердянск — город-курорт на берегу Азовского моря после оккупации российскими войсками опустел. «Новости Донбасса» рассказывают о ситуации в городе.



Обычно в начале сентября здесь начинался бархатный сезон. Отдыхающих было очень много. Приезжали, в основном, из Запорожской области и соседней Донецкой. Туристов привлекали более 20 километров песчаных пляжей и развитая инфраструктура. Сейчас возле моря загорают единицы. В основном, это местные жители. Именно их можно встретить и на некогда самом популярном в Бердянске третьем пляже, и в районе Слободки.

Один из пляжей Бердянска, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Один из пляжей Бердянска, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Пустовала военным летом и Бердянская коса. Раньше в теплое время года на побережье работали десятки отелей. Желающих отдохнуть не в самом Бердянске, а на косе, где море намного чище, хватало. После оккупации гостиницы по-прежнему работают, но селить в них практически некого.



Продолжает работать и местный аквапарк. В этом году цены на посещение снизили. За целый день взрослому нужно заплатить 500 гривен.

Аквапарк в Бердянске, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Людей тоже немного. В основном, это бердянцы и приезжие из Мариуполя, Волновахи, Донецка и других оккупированных городов. Есть и россияне, в том числе кадровые военные.

Аквапарк в Бердянске, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Вместо отдыхающих теперь побережье занято рыбаками. В Азовском море увеличилась популяция крупной рыбы и местные ловят пеленгаса на бычка прямо с берега.

На бердянских пляжах можно встретить много рыбаков, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Несмотря на то, что людей в разы меньше чем в 2021 году — примерно 30% от прошлогоднего количества, Бердянск начинает приходить в себя. В центре работает колесо обозрения, комната страха и другие аттракционы. Отдыхающим предлагают прогулки на каяках.

Парк аттракционов в Бердянске, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Полтора месяца назад возобновил работу местный кинотеатр. Открылись многие кафе. Сейчас работает примерно половина заведений общепита. Еду готовят и на вынос. Цены заметно выше, чем были до оккупации. Например, сет суши в кафе около 800 рублей, шаурма от 150 рублей. Расплатиться можно как гривной, так и рублями но по курсу ниже, чем в России.

В Бердянске работают кафе, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

В тоже время Бердянский морской порт, по сообщениям самих захватчиков, работает только на 15-20%. Рельсы, проложенные от него к набережной, уже заржавели. Это означает, грузы в порт вообще не доставляются железнодорожным сообщением.

Бердянский морской порт, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Город был оккупирован в самом начале широкомасштабного вторжения, еще 27-28 февраля. В первое время довольно много местных жителей выходили на митинги против «русского мира».



Боевых действий в Бердянске практически не было. В конце марта в местном порту произошел взрыв и пожар на российском корабле «Саратов». В ВСУ заявили что судно было потоплено с помощью ракеты «Точка-У».



А теперь в городе развивается партизанское движение. Именно с партизанами оккупанты связывают подрыв автомобиля «коменданта» Бердянска Артема Бардина.

Взорванный автомобиль «коменданта» Бердянска Артема Бардина. Фото оккупационной администрации города

Свой протест против России часть бердянцев пытается продемонстрировать даже тем, что в обменниках все валюты привязаны к гривне.

Пункт обмена валют в Бердянске, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Параллельно с этим в Бердянске начали раздачу российских паспортов. Тех же, кто еще не смирился с оккупацией, пытаются всячески склонить на свою сторону пропагандистскими методами.

Российская пропаганда в оккупированном Бердянске, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Весь город завешен ситилайтами и билбордами с лозунгами «Мы вместе с Россией», «Мы — один народ» и цитатами президента РФ Владимира Путина. Это якобы должно подсознательно подготавливать местных жителей к «референдуму».

Бердянск, сентябрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Изначально речь шла о его организации в день всеобщего голосования в России — 11 сентября. Затем сроки начали сдвигать. Сейчас назначенные Кремлем власти оккупированной части Запорожской области говорят о проведении некой переписи населения в рамках подготовки к «референдуму». Несмотря на неурядицы с датой его проведения, градус пропаганды только нарастает.