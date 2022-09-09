Без туристів, але з Росією на кожному кроці: як живе окупований Бердянськ

Окупований Бердянськ, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Це Бердянськ — місто-курорт на березі Азовського моря після окупації російськими військами спорожнів. «Новини Донбасу» розповідають про ситуацію у місті.



Зазвичай на початку вересня тут розпочинався оксамитовий сезон. Відпочиваючих було дуже багато. Приїжджали, переважно, із Запорізької області та сусідньої Донецької. Туристів приваблювали понад 20 кілометрів піщаних пляжів та розвинена інфраструктура. Нині біля моря засмагають одиниці. Здебільшого це місцеві жителі. Саме їх можна зустріти і на найпопулярнішому в Бердянську третьому пляжі, і в районі Слобідки.

Один із пляжів Бердянська, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Один із пляжів Бердянська, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Була порожньою воєнного літа і Бердянська коса. Раніше у теплу пору року на узбережжі працювали десятки готелів. Охочих відпочити не в самому Бердянську, а на косі, де море набагато чистіше, вистачало. Після окупації готелі, як і раніше, працюють, але селити в них практично немає кого.



Продовжує працювати й місцевий аквапарк. Цього року ціни на відвідування зменшили. За цілий день дорослому потрібно сплатити 500 гривень.

Аквапарк у Бердянську, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Людей теж небагато. В основному, це бердянці та приїжджі з Маріуполя, Волновахи, Донецька та інших окупованих міст. Є й росіяни, зокрема кадрові військові.

Аквапарк у Бердянську, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Замість відпочиваючих тепер узбережжя зайняте рибалками. В Азовському морі збільшилася кількість великої риби і місцеві ловлять пеленгаса на бичка прямо з берега.

На Бердянських пляжах можна зустріти багато рибалок, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Незважаючи на те, що людей у рази менше ніж у 2021 році — приблизно 30% від минулорічної кількості, Бердянськ починає приходити до тями. У центрі працює колесо огляду, кімната страху та інші атракціони. Відпочиваючим пропонують прогулянки на каяках.

Парк атракціонів у Бердянську, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Півтора місяці тому поновив роботу місцевий кінотеатр. Відкрилося багато кафе. Наразі працює приблизно половина закладів громадського харчування. Їжу готують і на винос. Ціни помітно вищі, ніж були до окупації. Наприклад, сет суші у кафе коштує близько 800 рублів, шаурма від 150 рублів. Розплатитися можна як гривнею, так і рублями, але за курсом нижче, ніж у Росії.

У Бердянську працюють кафе, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

У той же час Бердянський морський порт, за повідомленнями самих загарбників, працює лише на 15-20%. Рейки, прокладені від нього до набережної, вже заіржавіли. Це означає, що вантажі в порт взагалі не доставляються залізничним сполученням.

Бердянський морський порт, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Місто було окуповане на початку широкомасштабного вторгнення, ще 27-28 лютого. Спочатку досить багато місцевих жителів виходили на мітинги проти «русского мира».



Бойових дій у Бердянську практично не було. Наприкінці березня у місцевому порту стався вибух та пожежа на російському кораблі «Саратов». У ЗСУ заявили, що судно було потоплено за допомогою ракети «Точка-У».



А тепер у місті розвивається партизанський рух. Саме з партизанами окупанти пов'язують підрив автомобіля «коменданта» Бердянська Артема Бардіна.

Підірваний автомобіль «коменданта» Бердянська Артема Бардіна. Фото окупаційної адміністрації міста

Свій протест проти Росії частину бердянців намагається продемонструвати навіть тим, що в обмінниках усі валюти прив'язані до гривні.

Пункт обміну валют у Бердянську, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Паралельно з цим у Бердянську розпочали роздачу російських паспортів. Тих, хто ще не змирився з окупацією, намагаються всіляко схилити на свій бік пропагандистськими методами.

Російська пропаганда в окупованому Бердянську, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Все місто завішене сітілайтами та білбордами з гаслами «Ми разом з Росією», «Ми — один народ» та цитатами президента РФ Володимира Путіна. Це нібито має підсвідомо готувати місцевих мешканців до «референдуму».

Бердянськ, вересень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

Спочатку йшлося про його організацію в день загального голосування в Росії – 11 вересня. Потім терміни почали зміщувати. Наразі призначена Кремлем влада окупованої частини Запорізької області говорить про проведення певного перепису населення в рамках підготовки до «референдуму». Незважаючи на негаразди з датою його проведення, градус пропаганди лише наростає.