Россия проводит скрытый геноцид крымских татар. Как крымчане избегают отправки на войну

Посольство Украины в Казахстане. Фото: Крым сегодня

Частичная мобилизация, которую начала Россия в сентябре, коснулась в первую очередь коренных народов как в самой РФ, так и в оккупированном Крыму. На полуострове под удар попали крымские татары. Чтобы спасти свои жизни и не воевать против Украины, многие из них выехали в третьи страны. С какими проблемами столкнулись крымчане и сколько представителей крымскотатарского народа покинули полуостров — читайте в статье проекта «Крым сегодня». «Новости Донбасса» публикуют материал в рамках партнерства.









90% повесток получали именно крымские татары

Через неделю после объявления Владимиром Путиным мобилизации представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, что крымским татарам начали раздавать повестки буквально в первый же день — 21 сентября. Происходило это массово в местах компактного проживания кырымлы — Бахчисарае, Саках, селах Зуя, Азовское и Майское. Часто это выглядело, как облавы. Представители оккупационных властей буквально вламывались в дома крымских татар. По словам Тамилы Ташевой, только в первую неделю выдали минимум 1500 повесток.



«Звонки из оккупационных военкоматов в том числе поступали и молодежи 96-го, 97-го, 98-го годов рождения. То есть, это молодежь 24-х, 25-ти, 26-ти лет. Мы знаем о раздаче повесток и в многодетных семьях, где по 3-4 ребенка. Причем, часто почтенного возраста. Мы видим тотальную мобилизацию на войну против нашего государства», — говорила Тамила Ташева.



Позже Представительство президента в АР Крым, ссылаясь на активистов, сообщало, что даже после заявлений о якобы выполнении плана призыва оккупационная администрация планировала мобилизовать еще не менее 2500 жителей полуострова. То, что 90% повесток получали именно крымские татары, подтверждают и в организации Крым SOS. Правозащитники подчеркивают: учитывая, что кырымлы составляют 13-15% населения полуострова, масштабы мобилизации можно назвать скрытым геноцидом.

«Действия по отношению к нашим гражданам и отправка на срочную службу или мобилизация на военные активные боевые действия, они запрещены Женевскими конвенциями и международным гуманитарным правом. Поэтому это военное преступление, которое совершает Российская Федерация», — комментирует Тамила Ташева, подчеркивая, что Россия намеренно использует этнический фактор в нынешней войне.

«Мы пересекали границу три дня». Как эвакуировались крымские татары

Чтобы не попасть в ряды российской армии, часть крымских татар эвакуировалась, уехав через Россию в третьи страны.



«Началась массовая мобилизация, в том числе и в Крыму, где я проживал и работал. Мы решили со знакомыми выехать в ближайшую страну, в которую можно попасть, ибез проблем находиться какое-то время. Мы пересекали границу, три дня стояли. Была очень большая очередь. И после нас была большая очередь, как нам сказали, что чуть ли не до Архангельска, Астрахани. В принципе, прошли без проблем. Вопросов не было», — рассказал Аметхан, который выехал в Казахстан.

Аметхан уехал из Крыма в Казахстан, чтобы избежать российской мобилизации. Фото: Крым сегодня

У него был украинский загранпаспорт. В тоже время некоторые во время эвакуации столкнулись с проблемой отсутствия украинских документов для пересечения границы. За восемь лет, пока полуостров был аннексирован, многим, часто под принуждением, пришлось обменять украинские паспорта на российские. Поэтому крымчане чаще всего едут именно в Казахстан. Эта страна принимает и с внутренними незаконными российскими документами. В отличие, например, от Грузии, которая признает только украинские паспорта.



«Тот, с кем я ехал, он хотел попасть в посольство Украины и сделать загранпаспорт украинский. Потому что с загранпаспортом можно потом поехать в Европу или куда-нибудь еще. Просто он еще не мог понять, останется в Казахстане или поедет дальше. Многие подали на загранпаспорт, остались ждать его. Многие подали и уехали», — рассказывает Аметхан.



Сам он смог оформить загранпаспорт в 2016 году, когда учился в Харькове. Тимур рассказывает, что многие крымчане до полномасштабного вторжения России ездили с этой целью в Херсон или Геническ.



По информации телеканала «Настоящее время», сотни крымских татар, которые выехали с полуострова после объявления частичной мобилизации, в начале октября пытались восстановить или оформить украинские загранпаспорта именно в Казахстане. Получив их, крымчане могли выехать в Европейский Союз. Тем же, кто с полуострова пытается попасть в Украину, Представительство президента в Крыму напоминает, что основанием для въезда и пересечения госграницы может быть удостоверение личности на возвращение. Их выдают дипломатические или консульские учреждения Украины за рубежом.

Посольство Украины в Казахстане. Фото: Крым сегодня

Посольство Украины в Казахстане: после 24 сентября был небольшой ажиотаж

В Посольстве Украины в Казахстане говорят, что после 24 сентября количество

въехавших граждан действительно увеличилось. В тоже время, в ведомстве не уточняют, какой процент от общего числа эвакуирующихся из Украины составляют именно крымские татары.



«Мы не ведем учет конкретно по крымскотатарскому населению, потому что в наших паспортах нет отметки "национальность". На сегодняшний день мы имеем уже больше 2000 консульских действий за целый год. С 24 сентября у нас было немного больше граждан, но ажиотаж уже спал», — говорит консул посольства Украины в Республике Казахстан Иван Алмаши.



По его словам, срок изготовления паспортов — три месяца. Поэтому те, кто подал документы после 24 сентября, пока еще их не получили. Учитывая, что на территории Казахстана украинцы могут находиться именно 90 дней, они успеют забрать свои

паспорта.

Консул посольства Украины в Республике Казахстан Иван Алмаши. Фото: Крым сегодня

«Между Украиной и Казахстаном с 2002 года действует безвизовый режим, который предусматривает до 90 дней пребывания на территории без визы. Если лицо хочет получить больший срок, оно должно оформлять соответствующую визу в органах миграционной службы Республики Казахстан», — объясняет Иван Алмаши.



Если же по каким-либо причинам украинцы, в том числе крымские татары, решили не ждать получения документов и покинули Казахстан, то их паспорта хранятся год. В тоже время, по словам Ивана Алмаши, чаще всего выехавшие не возвращаются в Крым.

Чубаров: После завершения мобилизации крымские татары возвращаются

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также не говорит, сколько крымских татар выехало с территории полуострова после объявления мобилизации.



«Те, у кого было все нормально с паспортами гражданина Украины, покинули Крым и выехали в третьи страны. Они не информируют нас, где сейчас находятся. Очень большое количество тех, у кого есть изъяны с документами гражданина Украины. Они могли лишь попасть на территорию определенных стран. Потом им следует обратиться в консульские учреждения. Более 2000 граждан Украины, жителей оккупированного Крыма, оказались в Казахстане. Сотни людей пересекли границы Грузии, чтобы использовать эту территорию как трансферную для поездки дальше в Турцию», — рассказывает Рефат Чубаров.



По словам главы Меджлиса, десятки семей перебрались через российско-латвийскую, литовскую и эстонскую границы в ЕС. Либо же напрямую через Россию выехали в Турцию. Чаще всего эти крымские татары перемещались благодаря тем документам, которые были у них на руках. Например, внутренние паспорта гражданина Украины позволяют въехать только в Казахстан. Именно поэтому большинство оказалось там.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Крым сегодня

Также у некоторых были российские загранпаспорта. С ними крымчане выезжали в Турцию.



«Поэтому мы исходим из того, что общее количество тех, кто покинул Крым, чтобы избежать мобилизации, от 5 до 7 тысяч человек», — резюмирует Чубаров.



Он отмечает, что некоторые представители крымскотатарского народа, несмотря на риски, возвращаются на полуостров. Главная причина — отсутствие работы. Эту информацию подтверждает и крымский татарин Аметхан, с которым пообщались журналисты «Крым сегодня».



«Многие уехали из-за финансового положения. Нам повезло, что нам дали бесплатно жилье, но квартиры подорожали в несколько раз. У многих не было финансовой подушки, чтобы оставаться больше, чем на месяц. Многие рассчитывали, что, может быть, получится здесь найти какую-то работу. Может быть, некоторые приехали просто переждать неделю, две, три. Поэтому многие уехали, не понимая, что им делать дальше», — рассказал Аметхан.



В тоже время сразу после завершения мобилизации Россия начала очередную призывную кампанию, в том числе и в оккупированном Крыму. И главной мишенью для отправки на войну, как заявило Представительство ЕС в Украине, снова стали крымские татары. Их, подчеркивают в ведомстве, сознательно и непропорционально делают целями при исполнении мобилизационного приказа.



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