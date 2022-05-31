Почему депортация крымских татар в 1944 году и сегодняшние действия России против Украины – геноцид? Параллели

На оккупированных территориях Крыма и Донбасса и там, куда путинский режим в Украине дошел только недавно, человеческая жизнь не представляет ценности. Цель Кремля – захват территории, а что будет с людьми – второстепенное. Особенно неважно, что будет с теми, кто остается верен своей стране – Украине. От таких россияне избавляются в первую очередь. И Крым, и отдельные районы Донбасса это отчетливо поняли за восемь лет оккупации. Разумеется, те россияне, которые руководят военно-политическими процессами в Украине, имеют определенную идеологию. Часто она похожа на сборную солянку, в которой и сталинизм, и ленинизм, и расизм, и шовинизм. Приверженность советскому прошлому, пожалуй, одна из основных черт российских кураторов на оккупированных территориях. Особенно в Кремле любят сталинские методы борьбы с инакомыслием. Неугодных объявляют врагами народа, иначе говоря – экстремистами, террористами, шпионами и предателями. А затем – сажают в тюрьмы и высылают в отдаленные колонии. Среди политзаключенных в оккупированном Крыму – немало крымских татар. По данным Крымскотатарского ресурсного центра, сегодня среди 243 политических заключенных и преследуемых по так называемым уголовным делам 173 – крымские татары.



Пока мировое сообщество спорит по ряду причин, можно ли назвать происходящее в стране в том числе геноцидом украинского народа, крымскотатарский народ почтил память родителей, бабушек и дедушек, которые стали жертвами геноцида в 1944 году. Верховная Рада Украины в 2015 году признала депортацию геноцидом крымскотатарского народа. Россия хоть и отмечает день памяти жертв депортации на оккупированном полуострове, но под эгидой так называемых властей официальные мероприятия проходят разве что для галочки.



«Сейчас российским политтехнологам, журналистам, штатным пропагандистам дается рекомендация не педалировать заявления о том, что среди крымских татар масса экстремистов и исламистов, что теперь им стоит меньше спекулировать в публичном пространстве на мифах о том, что крымские татары – «коллаборанты» и «предатели СССР». Нужно использовать образы, наследие, атрибуты кырмскотатарской идентичности при формировании пророссийского пропаганистского дискурса», – поделился своими наблюдениями историк Олег Бажан.



Одной рукой Кремль покрывает десятки строжайших судебных заседаний по делу «экстремистов», другой – строит мемориалы в память о депортированных. Правда, с исторической памятью у российской оккупационной власти тоже не все так гладко.

В СМИ появилась информация, что в Крыму переделают мемориальный комплекс «Сюрень». По данным издания «Crimean Tatars Club», на плите с короткой информацией о депортации исчезнет упоминание крымских татар как коренного народа Крыма, а также информация о том, что первый год ссылки уничтожил почти половину крымскотатарского народа (46,2% всего населения). Также будет отредактирована информация о том, что после депортации на полуострове была изменена крымскотатарская топонимика, уничтожена литература, язык крымских татар. Да, это именно те признаки геноцида, который Россия сейчас точечно внедряет на территории Украины и завуалировано отрицает, когда речь идет событиях прошлого.

Россия сегодня не просто пытается забыть и сфальсифицировать историю о страшном преступлении советского режима – геноциде этого народа, она еще и претендует на совершение нового, не менее страшного и гораздо более масштабного преступления – уничтожения целой страны, имя которой – Украина.



Олег Бажан отмечает, что сталинский режим проводил депопуляцию крымских татар. Однако и после смерти диктатора крымские татары еще долго ждали возвращения на родину и становления исторической памяти о себе как о народе.



«Болгары, греки, армяне, чечены, ингуши прошли реабилитацию во время хрущёвской оттепели, а вот запрет на историческую родину после смерти Сталина для крымских театр фактически означал пролонгацию наказания», – говорит Бажан.



На протяжении 12 лет более 200 тысяч крымских татар жили в спецпоселениях на территории Средней Азии. Выселение в неприспособленные районы Узбекистана, Киргизстана и других привело к физическому уничтожению людей. Более 49 тысяч человек погибли в спецпоселениях.



Люди не могли контактировать с родными и знакомыми, если были расселены в разные населённые пункты. Они не имели права покидать места своих спецпоселений. Похожая ситуации складывается и сейчас на оккупированном Донбассе и на территории РФ, куда после фильтрации вывозят украинцев с захваченных городов. Особо яркий пример – Мариуполь.



«Сегодня депортированных украинских граждан размещают в фильтрационных лагерях, нам известно о 66 таких объектах. У людей забирают паспорта, они ограничены в своих правах», – отметил правозащитник, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев.



Правозащитник проводит параллели, отмечая ряд схожих событий и методов российской власти – тогда и сегодня:

Крымскотатарский народ обвинили в сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчиками, а сегодня подобные заявления в адрес украинцев звучат под лозунгами о «денацификации», «демилитаризации».

В перечне народов СССР отсутствовал такой народ как крымские татары, а с начала оккупации 2014 года российские пропагандисты начали называть крымскотатарский народ – татарской диаспорой, татарами. Накануне полномасштабного вторжения в Украину Путин и его подчиненные не раз указывали на то, что Украины как государства не существует, следовательно, украинцев как нации – тоже.

В 1944 году представители НКВД незаконно вламывались в жилье, воровали имущество, забирали дома, применяли физическую силу. Начиная с 2014 года российские военные делают то же в домах украинцев и крымских татар.

Крымскотатарский народ, преимущественно пожилые люди, женщины и дети были насильственно депортированы на Урал, в Сибирь и Центральную Азию. Весной 2022 года оккупанты депортировали сотни тысяч украинцев преимущественно в отдаленные места России.

«У нас до сих пор нет судебного решения именем Украины, которым было был указан и установлен факт того, что депортация крымскотатарского народа в 1944 году был именно актом геноцида, в котором будут названы имена и фамилии конкретных исполнителей, а также тех людей, которые отдавали указы», – считает менеджерка Крымскотатарского ресурсного центра Людмила Коротких.



Она подчеркивает, что в Украине есть политическое решение о признании депортации крымских татар геноцидом, но нет юридического решения. А оно помогло бы сегодня как минимум для того, чтобы военные преступники знали, что, совершая такие страшные деяния они обрекают своих детей и внуков на позорное клеймо.



«К сожалению, мы не привлекли к ответственности тех людей, которые устроили геноцид в прошлом, хотя многие из них уже умерли. Тем не менее, есть прецедент с голодомором, который признан геноцидом. В случае с депортацией люди не увидели, что за такие страшные деяния настает ответственность, какую бы ты должность не занимал, сколько бы времени не прошло», – отмечает Коротких.



Историк Олег Бажан считает, что Украине стоит продолжать поиски фактов о депортации крымских татар, привлекая специалистов из других стран, на территории которых были спецпоселения. Фотографии, свидетельства, воспоминания – все должно быть собрано и сохранено.

Материал опубликован в рамках партнерского проекта «Крым сегодня»