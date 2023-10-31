Росія накопичує ракети для атак по енергооб'єктах України. Як підготуватися до можливого блекауту?

Як підготуватися до можливого блекауту в Україні. Фото: mev.gov.ua

Останнім часом Росія зменшила інтенсивність ракетного обстрілу по Україні, що може свідчити про те, що окупанти накопичують ракети.



Імовірність обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою, попереджають у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО).



Наскільки масштабними можуть бути атаки країни-агресора, чи загрожують українцям чергові блекаути взимку і як підготуватися до можливих відключень електроенергії — у матеріалі «Новин Донбасу».

РФ може змінити тактику

Попередньої зими РФ проводила масовані ракетні атаки, під час яких одночасно випускала понад 100 ракет різних типів, каже представник ГУР Андрій Юсов. Однак цього разу, припускає він, такого масштабу не буде. Але ракети росіяни накопичують і Україна готується.



«Країна знаходиться на порозі зими та нового опалювального сезону, і оскільки держава-терорист РФ не змінила своїх планів і нікуди не поділася, то можуть бути повторені ті терористичні удари, які були минулого року взимку. Ризики залишаються. А це означає, що країна готується», — сказав Юсов.



Не виключено, що цього разу росіяни можуть змінити тактику атак щодо об'єктів критичної інфраструктури. За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, все залежатиме від того, скільки ракет накопичить ворог, оскільки вони все ще мають можливість їх виробляти. При цьому Подоляк наголосив, що Україна вже має досвід минулого року, а головне — посилену систему протиповітряної оборони.



«Сьогодні вони використовують багато дронів, балістику, переобладнані ракети С-300 та керовані авіабомби. На жаль, і балістики, і керованих бомб у них достатньо. Подивимося, чи додадуть до цього ще й надзвукові та крилаті ракети», — сказав радник голови ОПУ.



Як і раніше, особливу загрозу становлять удари балістикою. Щоб їй протистояти, у розпорядженні Сил ППО недостатньо засобів, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Ми маємо два дивізіони Patriot, але цього замало, щоб перекривати великі території. Ворог це прекрасно розуміє і застосовує, відповідно, це озброєння», — констатував Ігнат.



Він також зазначив, що об'єкти енергетики переважно розташовані у великих містах. Тому ППО буде зосереджено, за його словами, на захисті об'єктів критичної інфраструктури, до яких належать енергетика, паливо, великі міста, стратегічні державні об'єкти, гідротехнічні споруди, порти, зерносховища.

Підготовка до ударів — повним ходом

Про посилену підготовку до загрози ракетних ударів з боку РФ заявили в НЕК «Укренерго» — там опрацьовують різні сценарії.



«Безумовно, у нас є розуміння, куди можуть бити, де є об'єкти з більшою ймовірністю атаки, де з меншою. Ми цю інформацію тримаємо закритою, не розголошуємо. Але готуємося до різних сценаріїв, що вони можуть зробити, які об'єкти атакувати й що будемо робити ми як оператор енергосистеми разом з нашими колегами-енергетиками для того, щоб нейтралізувати наслідки цих атак», — зазначив голова управління компанії Володимир Кудрицький в інтерв'ю «РБК- Україна».

Київ у темний час доби під час вимкнення електроенергії. Фото: visitukraine.today

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, у разі потужних обстрілів Росії в Україні можливі блекаути, але «вони матимуть тимчасовий характер». Він запевнив, що енергосистема країни готова до проходження сезону і з погляду генерації та передачі електроенергії.



«Єдине, що може вплинути драматично — це дійсно обстріли. Спрогнозувати, який буде масштаб тих обстрілів, який вплив буде, які руйнування — дуже складно. Тому, безумовно, окрім підготовки системи, є ще запроваджені системи захисту, які ми теж вперше реалізуємо», — наголосив міністр в ефірі телемарафону.

Запас їжі, води та павербанки: як підготуватися до блекауту?

Аби убезпечити себе на випадок відключення світла, українцям радять подбати про запаси. Насамперед — води, як питної, так і технічної. На дорослу людину на добу знадобиться 3 літри питної води та 10–12 літрів технічної.

Блекаут. Фото: Блэкаут. Фото: Rebecca Peterson-Hall / Unsplash

Запаси необхідно робити щонайменше на три доби. Крім того, за відсутності води не зайвими будуть такі засоби гігієни, як вологі серветки, сухий шампунь та «сухий душ» (комплект зі спеціальної губки, просоченої гелем та рушники).



Варто подбати про продукти, які не псуватимуться без холодильника і ті, що можна вживати без приготування. Це можуть бути:

· Консерви - м'ясні, рибні та овочеві;

· Сушене та в'ялене м'ясо;

· каші, локшина, гречка швидкого приготування та супи, які можна заливати окропом;

· хлібці, печиво, сухарі;

· сухофрукти, горіхи, шоколад, цукерки, енергетичні батончики.



Необхідно потурбуватися про те, аби були зарядженими павербанки та зарядні станції. Варто придбати додаткові джерела світла: ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, а також батарейки та сірники. У нагоді може стати й туристичний газовий пальник із балоном або на сухому спирті.



Ще один важливий пункт — підготовка домашньої аптечки: у ній мають бути всі необхідні ліки та засоби. На випадок блекауту радять мати FM-радіо на батарейках. Оскільки через відключення електроенергії на тривалий час можуть зникнути і інтернет, і мобільний зв'язок, а радіо — альтернативний пристрій інформування.



Ще одна важлива рекомендація — не нехтувати пожежною безпекою та подбати про вогнегасник, який має бути біля місця користування пальником.

Також на випадок блекауту радять:

· Поміняти звичайні лампочки в оселі на LED, що дозволить зменшити споживання електроенергії;

· заздалегідь потурбуватися про тепло в оселі — заклеїти стики вікон і перевірити зовнішню ізоляцію, а між стіною і батареєю можна прикріпити алюфом;

· запастися теплими речами, ковдрами, спальниками тощо;

· потурбуватися про власну безпеку на вулиці у темну пору дня — світлорефлекторний одяг або ж світловідбивальні стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаку.

«Пункти незламності»

Пункт незламності. Фото: Новини Донбасу

Як і торік, по всій країні під час блекаутів працюватимуть «пункти незламності», де можна отримати доступ до електроенергії, обігріву, гарячої води та інтернету. Наразі їх вже розгорнули 13 тисяч. Ближче до зими буде більше — деякі установи доукомплектовують.



Інформація про «пункти незламності» віднедавна доступна в мобільному застосунку «Дія». Мапу об’єктів можна завантажити та зберегти офлайн, якщо зникнуть світло та зв'язок. Необхідно заздалегідь знайти найближчий пункт та прокласти до нього піший маршрут на випадок відсутності транспорту.



Важливо! З огляду питань безпеки геолокації таких пунктів не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.