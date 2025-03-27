На Купянском направлении операторы дронов ликвидировали 12 российских захватчиков, еще 15 — ранены

Россияне пытались атаковать позиции ВСУ. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили малые штурмовые группы российских оккупантов. Как результат — 12 ликвидированных и 15 раненых оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



Как отмечается, операторы ударных дронов подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Месть» удачно отработали в Харьковской области в течение трех недель.

«В результате боевой работы уничтожено: 4 укрытия врага, 12 оккупантов, еще 15 ранены. Поражен пункт управления БпЛА и сбит FPV-дрон противника, который нес шипы для сброса на дороги», — говорится в сообщении.



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