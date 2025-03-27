Машины для разминирования разработали и будут выпускать специалисты из Краматорска

Краматорцы разработали и будут выпускать машины, очищающие от мин земли Украины. Фото: UDS

Краматорский завод тяжелого станкостроения разработал новую машину для разминирования – Germina URCM-3000. Эта машина способна разминировать 5 гектаров в один день и может выдержать подрыв противотанковой мины. Об этом сообщает Украинский оператор противоминной деятельности (Ukrainian Demining Services).

Отмечается, что первый образец уже проходит опытную эксплуатацию, после чего будет отправлен на сертификацию.

Как сообщают в Министерстве экономики Украины, машина с погружением рабочего органа в грунт на 5 сантиметров прошла 100-метровый участок за полторы минуты, обеспечив ширину прохода 2,7 метра.

Germina URCM-3000 оснащена цепным механизмом, фрезой, манипулятором и многофункциональным ковшом для перемещения грунта. Двигатель, шасси и гидравлика — от европейских и американских производителей.

Украинский оператор противоминной деятельности (UDS) ожидает получить пять таких машин уже в первом полугодии 2025 года.

Напомним, Краматорский завод тяжелого станкостроения после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был релоцирован в более безопасный регион Украины.