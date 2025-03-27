Решение о приостановке финансирования «Радио Свобода» отменено

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отозвало свое предыдущее решение о прекращении финансирования «Радио Свобода» и восстановило грант издания. Соответствующее письмо опубликовано в судебных документах по ответному иску медиахолдинга.

Письмо подписано назначенным Трампом старшим советником руководителя USAGM, бывшей телеведущей из Аризоны Кэри Лейк.

В то же время в нем отмечается, что USAGM оставляет за собой право прекратить действие гранта в будущем, если Агентство сочтет это «целесообразным в соответствии с применимым законодательством».

Накануне Федеральный окружной суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL) и вынес временный запрет на отказ в финансировании медиакорпорации со стороны USAGM. Суд постановил, что до рассмотрения иска медиакорпорации к агентству по существу, USAGM должно воздержаться от мер, которые могут привести к закрытию RFE/RL.

Днем ранее стало известно, что USAGM согласилось выплатить «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» часть средств, выделенных конгрессом. Речь идет о 7,46 миллиона долларов, которые покроют период с 1 по 14 марта.