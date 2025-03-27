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Квартира в Киеве, доход от бизнеса и внедорожник. Что декларирует семья мэра Славянска Вадима Ляха

27 марта 2025, 16:31

Квартира в Киеве, доход от бизнеса и внедорожник. Что декларирует семья мэра Славянска Вадима Ляха

Мэр Славянска Вадим Лях. Фото: Донецкая ОВА Мэр Славянска Вадим Лях. Фото: Донецкая ОВА

25 марта мэр Славянска Вадим Лях подал декларацию за 2024 год. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра деклараций.

«Новости Донбасса» рассказывают, что славянский городской голова декларирует за прошедший год.

Недвижимость

Вадим Лях в Славянске владеет земельным участком общей площадью 541 квадратный метр.

Лях в Славянске имеет право пользоваться частным домом и земельным участком общей площадью 103,5 и 531 квадратный метр соответственно. Недвижимостью владеет, вероятнее всего, родственник мэра.

Славянский городской голова в Киеве имеет право пользоваться квартирой общей площадью 47,3 квадратных метра. Квартирой владеет жена.

Лях в Краматорске имеет право пользоваться квартирой общей площадью 74,8 квадратных метра. Квартирой в совместной собственности владеют супруга и ее два, вероятнее всего, родственника.

Автомобили

Вадим Лях декларирует легковой автомобиль Volvo V60 2022 года выпуска, а его жена – внедорожник Volvo XC40.

Доходы

Лях на должности главы Славянской городской военной администрации за 2024 год заработал 296 307 гривен.

Супруга мэра получила доход от предпринимательской деятельности в размере 1 840 982 гривны.

Наличные деньги

Вадим Лях в наличном виде хранит 30 000 долларов, а его жена – 41 500 долларов и 50 000 евро.

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