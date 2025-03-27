Европа готовится к войне: страны усиливают армию и ПВО

Страны Европы активно перевооружаются и готовятся к возможному противостоянию с Россией, сообщает немецкое издание BILD.



Военный историк Зёнке Найтцель из университета Потсдама предупреждает, что лето 2025 года может стать «последним мирным летом для немцев».



По его мнению, Владимир Путин может атаковать страны Балтии, поэтому подготовка к возможной эскалации должна начаться уже сейчас.

На фоне обеспокоенности новой администрацией Дональда Трампа, которая призывает европейцев самостоятельно обеспечивать свою обороноспособность, страны ЕС значительно увеличивают военные расходы.

Германия инвестирует миллиарды евро в модернизацию Бундесвера, закупку новых танков и дронов, а также восстановление бункеров.

инвестирует миллиарды евро в модернизацию Бундесвера, закупку новых танков и дронов, а также восстановление бункеров. Польша планирует увеличить армию до 500 тысяч человек и рассматривает размещение американского ядерного оружия (однако Вашингтон пока не подтверждает такую возможность).

планирует увеличить армию до 500 тысяч человек и рассматривает размещение американского ядерного оружия (однако Вашингтон пока не подтверждает такую возможность). Швеция, недавно вступившая в НАТО, закупает ракеты Taurus и распространяет среди граждан инструкции на случай войны.

В Европе также усиливается оборонное сотрудничество. Более 20 стран участвуют в программе Sky Shield, направленной на координацию систем ПВО и закупку вооружений для защиты воздушного пространства. Германия, Франция, Италия и Польша начали совместную разработку новой крылатой ракеты в рамках проекта Elsa.



«Европа наконец просыпается. Отдельных мер уже недостаточно, поэтому создаются совместные оборонные инициативы. Это не паника — это необходимость», — подчеркивает Найтцель.