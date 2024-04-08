Бої за Часів Яр. Чому Росії буде складно захопити місто

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

Часів Яр — наступна велика мета російської армії. Вранці 5 квітня військові аналітики повідомили, що окупанти вже підійшли до вулиці Зеленої, яка знаходиться на східних околицях міста. Офіційний Київ цю інформацію не підтвердив, але вже зрозуміло: бої за Часів Яр — лише справа часу. Армія РФ бачить у захоплені цього населеного пункту дуже великі перспективи, а пропагандисти вже мріють про вихід на Дружківку. Яке має значення Часів Яр у військовому плані — читайте у статті «Новин Донбасу».

Мрія армії РФ після окупації Бахмута

Прихильники так званої «СВО» мріють про Часів Яр, як і про весь Донбас, ще з початку повномасштабного вторгнення.



«Напрямок Часового Яру для росіян був надзвичайно важливим, оскільки вони намагалися, розраховували зайняти всю Донецьку, Луганську область і Часів Яр використовувати як тилове місто. Вони сподівалися зайняти його в цілому стані, оскільки там є велика мережа певних індустріальних об'єктів. Також у свій час ми, наприклад, мали там великий медичний центр, де була організована медична робота, оборона, де проводилися серйозні операції, лікування бійців. Звичайно, що і з оборонної точки зору він непогано розташований», — коментує значення Часового Яру голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.







Армія РФ сподівалась на швидкий ривок у напрямку Часового Яру ще рік тому — одразу після захоплення Бахмута. Але окупаційні сили доволі сильно виснажились після багатомісячних боїв, тож ці плани довелось відкласти. Потім ЗСУ пішли в контратаки в районі Кліщіївки та Андріївки. Частину населених пунктів вдалось повернути. Тож, російським військам було не до нових наступів. Їх міф про непереможних «визволителів Бахмуту» руйнувався. Але зараз, коли українські сили зіштовхнулись з дефіцитом зброї, окупанти вирішили скористатись моментом та поновити свої атаки. Причому, цілісність Часового Яру вже не розглядається, як пріоритет. Армія РФ повторює тактику Авдіївки — накриває місто авіабомбами, після ударів яких від населених пунктів залишається саме каміння.



Пропагандисти визнають: оборона Часового Яру будувалась довго і ретельно. Тож захоплення міста можливе лише «із застосуванням всього арсеналу зброї та російської артилерії». Таким чином ясно одне: руйнування будуть тотальні. Хоча вже й зараз Часів Яр суттєво постраждав. Незважаючи на це, в місті досі залишається близько 900 мирних мешканців. ФАБи росіяни скидають в тому числі й на них.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

Чому Часів Яр — складна ціль

Часів Яр — дійсно міцний горішок для окупаційних військ. Місто знаходиться на панівних висотах, що наразі дає величезну перевагу ЗСУ. Висота означає, що українські війська можуть тримати під вогневим контролем сили окупантів на доволі великих відстанях.



«Наша армія підходить до нього зі сходу, піднімаючись із річкової долини, а лінії постачання українців спускаються на захід і тому приховані за гігантським пагорбом та міською забудовою», — пише проросійський блогер Михайло Онуфрієнко.



Друга проблема для армії Путіна — це канал Сіверський Донець-Донбас — водна перешкода, яку окупантам доведеться форсувати. Якщо згадати 2022 рік та бої в районі Білогорівки Луганської області, коли армія РФ намагалась перейти річку Сіверський Донець, то ясно: завдання це не з легких. Тоді окупанти понесли дуже вагомі втрати. За інформацією кремлівського блогера Михайла Зинчука, більш відомого як «Рибарь», окупанти вже начебто дійшли до околиць каналу біля селища Ступки. Але офіційний Київ цю інформацію теж не підтверджує.



«Сіверський Донець — це штучний канал, через який йде вода на Краматорськ, Слов’янськ. Звичайно, для росіян це дуже серйозна водна перешкода, серйозна проблема. Але, з іншої сторони, вони розраховують, якщо прорвуть оборону наших військ по ньому, вибудовувати якусь свою лінію оборони. Так, як у них було, наприклад, коли вони відступали західніше Харкова, вони намагалися використати Оскільське водосховище як водну перешкоду для того, щоб зупинити наші війська. Але вони не змогли закріпитися», — згадує Іван Тимочко.

Часів Яр на карті DeepState

Яким чином російська армія буде намагатись просуватись до Часового Яру, на думку аналітиків, поки неясно. Це можуть бути лобові атаки, наприклад, по тій самій вулиці Зеленій, куди вже вдалось дійти загарбникам. Або ж спроби вдарити з півдня.



«Здається мені, що вони намагаються обдурити наших військових, та основний удар здійснять по трасі Бахмут-Констаха, південніше Часіка. Але поки тримається частина Іванівського (хоч вже і невелика) — вірогідність обхода Часіка з півдня не дуже висока. Хоча все ж є», — пише блогер Богдан Мірошников.



А от військовий аналітик Олександр Коваленко допускає концентрацію сил окупантів в районі Богданівки.



«Захоплення Богданівки дозволить російським окупаційним військам вийти на північний сектор Часового Яру, через Калинівку форсувати канал, перерізати трасу 0506. Тут противник сконцентрував кулак із 217-го, 299-го та 331-го парашутно-десантних полків зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії. Нині російські окупаційні війська зачепилися за північно-східні околиці Богданівки», — пише Коваленко.



Він підкреслює: незважаючи на так звані успіхи армії РФ, про які дуже багато зараз пише пропаганда, аби провести успішну операцію в Часовому Ярі, Росії треба спочатку захопити навколишні села — Іванівське, Кліщіївку та Андріївку. Кажуть про це й інші експерти.

«По Бахмутському напрямку дві гарячі точки. Кліщіївка. Вони (російські війська — ред.) намагаються все ж таки вибити наші Збройні сили України з міста. Там за рахунок панівних висот ми тримаємо ситуацію під контролем. І другий напрямок удару — це Богданівка, Хромове з виходом на Часів Яр», — коментує військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

До речі, навіть певна частина z-середовища розглядає потенційне просування по вулиці Зеленій та в районі Канал Часового Яру саме не як шлях до миттєвого захоплення міста, а як потенційну можливість для контролю саме сусідніх населених пунктів. Район Канал — це вже висота, яка за умови успішного просування може стати першим козирем окупантів.



Якщо щодо тактики армії РФ аналітикам сказати ще доволі складно, то в чому вони впевнені, так це в тому, що окупанти будуть використовувати всі наявні ресурси і можливості, які у них зараз є на цьому оперативному напрямку.



«Атака буде і в лоб, і по флангах за підсиленням авіації. Завданнями стоїть перш за все зруйнувати місто, щоб не дати можливість нашим військам вибудовувати ефективну оборону. Які рішення вони приймуть? Звичайно, якщо вони підуть в лоб і не зможуть пробити, вони будуть пробувати щось інтерпретувати. Будуть намагатися напевно воювати більше піхотою, бо наступати технікою на місто, де все прострілюється, — це будуть великі ризики. Дуже важко оцінити, бо росіяни дуже часто діють і воюють ірраціонально і нелогічно. Чи це буде концентрований удар безпосередньо в самому місті з використанням під'їзних доріг? Чи спроба наступати широким фронтом, щоб захопити місто з флангів, відрізати його від постачання», — коментує Іван Тимочко.



Аби відрізати Часів Яр від постачання, армії РФ треба буде взяти під вогневий контроль дороги від Калинівки та декілька шляхів, які ведуть до Костянтинівки.

Околиці Часового Яру. Фото: Новини Донбасу

Часів Яр — дорога на Краматорск та Слов’янськ?

Чому ж російські війська так розраховують на Часів Яр, які вбачають в цьому можливості? Пропагандисти пишуть: початок боїв за це місто означає старт кампанії наступу на населені пункти краматорсько-слов'янської агломерації. В першу чергу мова, як зазначають у z-спільноті, про чотири промислові міста Донбасу, які знаходяться на одній транспортній осі — Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ. Перша у планах країни-агресора Дружківка.



«Після звільнення Часів Яру настане черга і Дружківки, яка, до речі, розташована між великими промисловими містами Донбасу — Краматорськом та Костянтинівкою. Дружківка може стати важливою метою — адже, зайнявши її, російська армія відріже одне від одного два угруповання ЗСУ», — пишуть пропагандисти.



Хоча насправді наступною ціллю може бути й Костянтинівка, бо Часів Яр дійсно відкриває певні перспективи на обидва ці міста. До того ж, просування до Костянтинівки означає велику загрозу і для Торецька.



«Часов Яр їм цікавий, бо він прикриває подальший рух на Костянтинівку, Слов’янськ, Краматорськ. В центрі уваги ці ключові міста», — коментує Дмитро Снєгирьов.



Часів Яр, на думку аналітиків, дійсно може стати плацдармом для наступу на Краматорськ та Слов’янськ, але лише частково. Для просування на ці великі міста, окупаційній армії доведеться здійснити успішні операції по захопленню Лимана, а також Сіверська. Що ж до Часів Яру, то за словами військових, у населеному пункті максимально зроблено все для оборони. Але перевага Росії, як і раніше, в авіації. В тому числі мова про авіабомби, які, наприклад, стали вирішальною зброєю РФ під час окупації Авдіївки.