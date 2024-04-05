Оккупанты вышли на восточную окраину Часов Яра — ISW

Российские войска продвинулись до восточной окраины Часов Яра из-за усиленной механизированной атаки. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что 4 апреля российские войска предприняли сильно усиленный механизированный штурм в направлении Часов Яра (к западу от Бахмута) и продвинулись до восточной окраины населенного пункта.

На видео с геолокацией, опубликованных 4 апреля, видно, как российские войска проводят усиленную механизированную атаку на Часов Яр. Российская механизированная колонна продвигалась по участку автодороги Т-0506 (Хромово — Часов Яр) к восточной окраине микрорайона Канал (самая восточная часть Часов Яра), прежде чем украинские войска не позволили российским войскам продвинуться далее в Часов Яр.

Российские силы в настоящее время увеличивают темп и масштаб своих механизированных наступлений по всей восточной Украине и, возможно, усиливают общий темп своих наступательных операций в Украине.

По словам ISW, в настоящее время российские военные отдают приоритет наступательным операциям на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Российские войска недавно продвинулись в других местах к северо-востоку и западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.

На видео с геолокацией видно, что российские войска недавно продвинулись к северу от Веселого (к северо-востоку от Бахмута). Также российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Берестового (к северо-востоку от Бахмута), а также захватили значительную часть южного Ивановского (к западу от Бахмута).