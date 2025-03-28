Зеленский допустил диалог с представителями РФ, но не с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы рассмотреть возможность переговоров с представителями России, если бы у тех было реальное стремление завершить войну. Однако он подчеркнул, что разговоры с Владимиром Путиным невозможны, ведь он сознательно избегает мирного урегулирования.



«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним (с Путиным), а с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что, если есть люди в России, есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну», — сказал Зеленский во время брифинга.



По словам главы государства, Путин постоянно находит поводы не завершать конфликт и сознательно избегает диалога с Киевом, поскольку боится переговоров с Украиной.



Ранее Владимир Зеленский допустил, что главной угрозой для Владимира Путина является не внешнее давление, а внутренняя дестабилизация российского общества и потеря личной власти.



Президент Украины также отметил, что вопрос территорий станет одним из самых сложных при обсуждении прекращения войны.



Он добавил, что международные партнеры Украины знают, что Киев не признает оккупированные территории частью России.



«Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины», — заявил глава государства.