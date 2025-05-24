«Будущее тревожит»: на что живут и как зарабатывают люди спасшиеся от войны

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Выплаты, которые осуществляет государство, не в состоянии покрыть основных потребностей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Поэтому наличие работы для многих остается единственной возможностью содержать семью. Но найти работу переселенцу часто непросто. Экономическая ситуация в стране, трудности адаптации на новом месте, мобилизация — все эти факторы существенно усложняют поиск работы.



В этом материале «Новости Донбасса» расскажут о семьях из прифронтовых областей, которые столкнулись с проблемами трудоустройства. Насколько активно государство помогает переселенцам найти работу? И что о программах помощи думают сами ВПЛ?

«С работой здесь очень туго»

Многим гражданам, которые были вынуждены выехать в другие регионы страны, пришлось начать свою жизнь фактически с нуля: ни собственного жилья, ни денег, ни имущества. Результаты исследования проведенного Международной организацией по миграции показывают непростую ситуацию. Так, по сравнению с неперемещенными лицами, уровень безработицы среди ВПЛ выше на 15%. Также опросы показывают, что шанс найти работу для ВПЛ существенно ниже, и составляет 56% против 68% в сравнении с остальной частью населения Украины. Кроме того, у переселенцев более высокие показатели случайного — 10% и неформального — 16% заработка, в то время как у неперемещенных лиц — 5% и 11% соответственно. Количество же ВПЛ, работающих без трудового договора, на 7% выше остальной части населения. Еще 31% опрошенных отмечали, что часто им приходится оставаться на работе дольше положенного времени, в то время как у остальной части населения этот показатель составляет 21%.

Жительница Покровска Донецкой области, председатель родительского комитета центра «Милосердие» Людмила Фоменко рассказала «Новостям Донбасса» об особенностях жизни в закарпатском поселке Нересница, где она проживает с мужем и 25-летним сыном, у которого первая группа инвалидности подгруппы А.

Покровск

«С работой здесь очень туго, особенно мужчинам. Из-за мобилизации закрылись практически все предприятия. Выехали многие предприниматели: владельцы СТО, заправок и др. Найти работу можно либо за границей, что для мужчин в данном случае нереально, либо в райцентре до которого нужно добираться 40 мин на автомобиле. Что касается вакансий для женщин, то преимущественно это работа в магазине», — рассказала Людмила.

Людмила Фоменко

Проживая до этого в Покровске, семья Людмилы имела стабильный доход. Женщина работала онлайн на одном из предприятий группы «Метинвест», а у мужа было собственное СТО. Теперь его станция техобслуживания разбита, а предприятие, в котором работала Людмила, в феврале закрылось. Сегодня семья проживает в небольшой комнате в помещении бывшей больницы, где живут и другие внутренне перемещенные лица, в основном из Покровска. Доход семьи составляют социальные выплаты на сына, а также выплаты по статусу ВПЛ — 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка либо лицо с инвалидностью. Муж Людмилы выплаты по статусу ВПЛ не получает.

«Моему мужу не платят деньги как ВПЛ, потому как он обязан работать официально. Но найти официальную работу сложно, поэтому муж работает неофициально, занимается ремонтом автомобилей», — отметила Людмила. Самой матери с сыном каждые полгода прекращают выплаты по статусу ВПЛ и автоматом не продлевают.

«Мы постоянно должны предоставлять кучу документов, что у нас есть сын с инвалидностью, и что наши доходы не превышают 9,4 тыс. грн на каждого члена семьи, так как тогда лишают выплат. Также, что мы не купили дом, машину», — объясняет Людмила. Женщина огорчается, что помощь от государства крайне низкая. Значительных льгот ее семья также не получает, особенно медицинских. Несколько недель назад Людмила с мужем вынуждены были заплатить за операцию сына 25 тыс. грн, и еще столько нужно будет заплатить за еще одну операцию в ближайшее время. В государственных клиниках, со слов Людмилы, за подобную операцию взяться не рискнули.

«Сейчас очень тяжело, и что дальше будет я не знаю. Честно говоря, будущее тревожит», — подытожила Людмила Фоменко.

Жительница Харькова Елена Науменко вместе с годовалым сыном, девятилетней дочерью, мужем и родителями переехала в одно из сел Збаражского района Тернопольской области. Из всей семьи работать в состоянии только муж, однако найти заработок в селе или в ближайшем городке, что в 10 км, ему пока не удалось. Поэтому семья вынуждена временно жить на гуманитарную помощь, поддержку местного старостата и выплаты ВПЛ. При этом родители Елены пенсию не получают, так как не достигли пенсионного возраста.

«Расходы очень большие. Помимо денег на еду, значительная часть идет на младшего ребенка, а также на медикаменты. Дело в том, что мой папа и я страдаем гипертонией. Кроме того у мамы больные желудок и печень, и ей также нужны лекарства», — рассказала нашим журналистам Елена.

Еще одна наша собеседница — Эвелина Борисова. Вместе с мужем и дочкой Станиславой семья в начале полномасштабной войны в течение трех недель находилась в блокадном Мариуполе, прежде чем им удалось выехать в Черкассы. В областном центре муж Эвелины пытался найти работу по своей специальности — до войны он занимался ремонтом автотранспорта в коммунальном предприятии. Но в отличие от довоенного Мариуполя, в котором было множество заводов, в Черкассах подходящих вакансий найти не посчастливилось. Автозавод «Богдан» к тому времени уже закрылся, а на автобазах и СТО хватало своих работников. Приходилось работать неофициально.

Эвелина Борисова

«Муж работал где мог, чтоб иметь какие-то деньги, потому как нужно арендовать жилье и кормить семью. Но год назад он решил уйти с работы и пойти в ВСУ. Сейчас он служит», — рассказала «Новостям Донбасса» Эвелина. Сама женщина трудности с поиском работы не испытала. По приезду в Черкассы некоторое время Эвелина занималась волонтерством, а затем устроилась на работу в центр поддержки «ЯМариуполь» и сейчас помогает таким же внутренне перемещенным лицам, как и сама.

Ежедневные обстрелы

С еще большими сложностями с трудоустройством сталкиваются жители населенных пунктов, расположенные вблизи линии фронта. Подробнее об этом «Новостям Донбасса» рассказал глава Донецкой областной организации Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины Евгений Сивко, который живет и работает в Дружковке.

«Работать рискованно так как "прилеты" по предприятиям бывают и днем. Однако люди рискуют и продолжают работать. Что касается условий труда… Какие могут быть условия, если предприятия наполовину разбиты и людей не хватает», — отметил он.

Дружковка

Евгений Сивко говорит, что в 50-тысячном городе на сегодня осталось где-то 20% населения. Работы мало, и многие согласны на переработки, чтобы получить хоть какие-то деньги.

«Это дополнительная копеечка, но в итоге здоровью — "минус". Впрочем, люди сейчас готовы на любую работу, чтобы заработать и выживать», — рассказал глава профсоюза.

Как и в других регионах Украины, мобилизация в прифронтовых регионах значительно влияет на процесс трудоустройства. Евгений Сивко говорит, что если на предприятии дают бронь, люди туда еще идут, да и то не толпами. Поэтому для восполнения кадров владельцы некоторых предприятий часто приглашают на работу пенсионеров. Помимо заводов работу предоставляют также центры занятости. Часто их услугами пользуются люди в возрасте, которые не подпадают под мобилизацию. Что касается молодежи, то, по словам Евгения Сивко, многие уехали, кто-то остался и работает, а часть не имеет брони, а потому сидят дома с родителям-пенсионерами.

Реальность и перспективы

Нужно отметить, что в плане помощи с трудоустройством внутренне перемещенных лиц правительство предпринимает определенные меры. Предпринимателям, которые трудоустраивают переселенцев, выплачивается компенсация в размере минимальной заработной платы 8 тыс. грн в месяц в течение трех месяцев. Программа «Армия восстановления» дает возможность ВПЛ временного трудоустройства с ежемесячной оплатой не менее 12 тыс. грн. Также ВПЛ могут воспользоваться программой по открытию собственного дела с получением микрогранта от 50 до 250 тыс. грн. Основное условие — создание одного-двух рабочих мест. Также есть возможность повысить свой уровень квалификации и овладеть новыми профессиями, получив от государства ваучер на бесплатное обучение.

В то же время, по мнению экономистов, уровень безработицы в Украине не выглядит столь удручающим. По данным исследовательского агентства Info Sapiens, в апреле 2025 года уровень безработицы в Украине оставался 12,1%, что является самым низкий показателем с начала полномасштабной войны. О снижении уровня безработицы говорят и в Госслужбе занятости, где такое положение дел объясняют мобилизацией и выездом миллионов граждан за рубеж.

С другой стороны, есть несколько факторов, существенно влияющие на сложности с поиском работы. Один из основных, по словам наших героев, мобилизация. Для официального трудоустройства соискатель, в соответствии со статьей 24 КЗоТ Украины, обязан подать военно-учетный документ. Кроме того, много вакансий касаются прежде всего неквалифицированной работы. Далеко не всем подойдут подобные предложения. Также нужно учитывать большой разрыв между пожеланиями работников по зарплате и условиям труда с одной стороны, и запросами работодателя — с другой.

Можно ли более эффективно решать вопрос с трудоустройством в Украине, учитывая нынешнюю ситуацию в стране и сложности с предстоящим восстановлением? Основатель исследовательской компании Active Group Андрей Еременко считает, что правительству следовало бы предпринимать более системные меры. В комментарии «Новостям Донбасса» он назвал такие основные направления:

необходимость снижения налоговой нагрузки для бизнеса на создание рабочего места;

активное внедрение роботизации и автоматизации;

системное повышение уровня образования.

Также эксперт отмечает существенные проблемы в системе государственного управления. Центральная власть, по его мнению, не до конца понимает, что происходит на уровнях ниже. А потому на решение той же проблемы занятости у властей не хватает ни ресурсов, ни возможностей. В то же время ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины Олег Ярош подчеркивает, что проблему трудоустройства в Украине можно решить в том случае, если государство сможет наладить более эффективную коммуникацию между работодателями и соискателями.

Одну из причин безработицы среди ВПЛ Олег Ярош видит в недостаточном количестве рабочих мест, которые бы соответствовали квалификации многих переселенцев.

«Профессия и квалификация ВПЛ очень часто не подходят местным работодателям. Поэтому людям было сложно трудоустроиться на новом месте, поскольку этот процесс требует переквалификации и смену профессии. Это сложная процедура. Не каждый будет готов менять квалификацию и профессию, и будет стараться искать то, что умеет и знает», — рассказал эксперт «Новостям Донбасса».

Есть и обратная ситуация, когда многие предприятия испытывают дефицит именно высококвалифицированных узких специалистах, однако за счет ВПЛ ситуацию оперативно решить не удается. По словам экономиста независимой группы макроэкономического анализа Ukraine Economic Outlook Григория Кукурузы, некомплект штата на ряде предприятий составляет порой 25 – 30%. При этом многие соискатели, в том числе среди ВПЛ, не обладают должной квалификацией, а на обучение новых кадров нужен не один год. Поэтому необходимость подготовки кадров, в первую очередь для производства, является важнейшим требованием для экономики.

«У нас проблема не столько с безработицей, сколько с кадрами определенной квалификации. И задача государства — дать людям эту квалификацию, чтобы люди после обучения могли сразу же получить работу», — отметил экономист в комментарии «Новостям Донбасса».

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Несмотря на госпрограммы поддержки, вопрос трудоустройства остается преимущественно проблемой самих украинцев. Однако было бы куда эффективнее, если бы ситуация решалась системно на уровне государства. Такое возможно лишь в случае определения стратегических целей развития страны. Соответственно, под эти цели и должна вестись системная подготовка кадров. Понятно, что подобный процесс требует много времени и ресурсов. Но это необходимо, если мы говорим о предстоящем развитии.