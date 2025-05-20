Попал на «Азовсталь» с 14-ю служебными собаками: История кинолога из Мариуполя, погибшего в бою

Степан Еременко. Все фото со страниц в Фейсбук Аллы Еременко и ее сына Степана Еременко

Май — особый месяц в истории обороны Мариуполя. Он стал самым жестоким для украинских воинов, которые оборонялись на территории металлургического комбината «Азовсталь». О героях мариупольского гарнизона, которые отдали свою жизнь, защищая город и страну, собирают информацию, снимают ролики и фильмы, описывают их судьбы в публикациях и новых книгах. Я же получила возможность услышать историю одного из них — Степана Еременко из уст его мамы Аллы Степановны, с которой встретилась в одном из волонтерских хабов, где плетут маскировочные сетки для Вооруженных сил Украины. Именно она, эта привлекательная женщина с грустным, но твердым взглядом, вырастила сына таким, каким его помнят — чрезвычайно честным и порядочным, отзывчивым, веселым и харизматичным, таким, к кому тянулись люди и животные.

«Степу воспитывала наша овчарка»

С новым поколением кинологов. 2018 год. Фото: Национальная полиция Украины

Первым кинологом в семье стала именно Алла Степановна, швея-закройщик по образованию, работавшая на мариупольской швейной фабрике. Еще в 1986 году, задолго до рождения Степана, через клуб служебного собаководства она приобрела щенка немецкой овчарки и назвала Тайрой. Потом пошла на дрессировочную площадку, где неожиданно для самой себя так втянулась в это дело, что инструктор группы как-то заявил: «У тебя такой потенциал с собаками! Проведи завтра занятие, потому что я не смогу прийти».



«Я провела, все остались довольны. И я поняла, что это мое», — вспоминает с улыбкой Алла Степановна, которая со временем стала исполнительным директором кинологического отделения в Мариуполе. В ее собственном дворе появился питомник немецких овчарок «AllerStyle», об уровне которого свидетельствовал международный сертификат. Первая четырехлапая питомица Тайра из щенка превратилась в сильную и умную собаку, которая стала ответственной нянькой для маленького Степана, родившегося в 1991 году.



«Можно сказать, она его вырастила и отчасти воспитала. Когда сын был младенцем, дежурила возле коляски. Как увидит, что он проснулся, подходит к кухонному окошку и деликатно дает мне знак — не лает, а молча раскрывает рот. Поскольку у меня был питомник, сын рос в окружении собак. С маленького возраста я везде таскала его с собой — на дрессировочную площадку, на работу. Мой муж умер, когда Степе было только шесть лет, поэтому с детства все тяготы жизни мы с ним преодолевали вдвоем».



Мальчик рос послушным, дисциплинированным и впитывал от мамы жизненные принципы, один из которых: дал слово — держи. А еще имел много увлечений: первоклассником ходил на танцы, потом занимался футболом в детско-юношеской школе, за ней была Школа юнг. Когда уже имел аттестат зрелости, поступил на исторический факультет Мариупольского государственного университета, выбрав специализацию «Международные отношения».



Но в университете не было военной кафедры. Поэтому после его окончания, отвечая себе и маме на риторический вопрос «Что это за мужчина, который не служил?», Степан наведался в воинскую часть №3057 Министерства внутренних дел Украины. А узнав, что там есть кинологическое подразделение, пошел туда служить. Все было хорошо, пока не пришла тревожная весна 2014 года.

«Когда сторонники России штурмовали часть, сын был в карауле»

На дресплощадке. Сентябрь 2018 года. Фото с личной facebook страницы

В уже мятежном Донецке Алла Степановна последний раз была в марте, когда возила собак на выставку. События, которые там происходили, женщину очень встревожили. И вот в апреле они уже перекинулись на Мариуполь. 16-го, когда Степан был начальником караула, на его воинскую часть было совершено вооруженное нападение. «Сын тогда впервые почувствовал, как рядом пролетают пули. Нападающие лезли и лезли через забор. Ребята защищали часть из последних сил. Очень помогли вертолеты, которые прилетев в полночь, распугали нападающих. Горжусь, что наша часть была первой, которая отразила нападение в то время, как воинские части в Луганске и Донецке сдавались».



К сожалению, это было только началом. 8 мая Алла Степановна, собрав сумку вкусняшек, решила навестить сына, который уже долгое время был на казарменном положении. Проезжая мимо горисполкома, увидела толпу разъяренных людей. Росло напряжение и вокруг воинской части. Особенно на следующий день, 9 мая, когда пророссийские провокаторы совершили нападение на городское управление полиции.



В этот день Степан получил ранение в ногу, которое через несколько месяцев стало причиной его комиссования с военной службы. Ему тогда было только 24 года.

Золотое время вдохновения

Вернувшись из запорожского госпиталя парень стал заниматься дрессировкой собак, чтобы поднять профессиональный уровень ездил по кинологическим семинарам. А летом 2016-го на дрессировочную площадку пришел азовец Юрий Добродий, который стремился создать в своем подразделении мощный кинологический центр. Степан согласился ему помогать. А тут и полиция заинтересовалась той же темой, начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин решил построить в Мариуполе кинологический центр.

Звездное время победы с партнером Хаммером. Фото з особистої facebook сторінки

Степан Еременко. Фото: Национальная полиция Украины

«Нас подняли по тревоге. Будьте осторожны!»

В апреле Степан подписал контракт с воинской частью 3057, в которой начинал служить, когда она еще была в структуре Внутренних войск Украины. И видимо, события 2014 года — вооруженные нападения на часть, его ранение — вызвали в памяти тревожные ассоциации, потому что Степан сказал маме: «Я вернулся в свою часть. Точно начнется война!»



В таких случаях люди говорят, он как в воду глядел. 22 февраля 2022 года Степан позвонил Алле Степановне: «Мама, у нас формируют списки, можем свои семьи вывезти из Мариуполя. Ты поедешь?» Она ответила: «Нет», жена — тоже. 23-го вечером он приехал к маме взять семейную «Таврию», чтобы было на чем добраться на службу в случае тревоги.



«Мы долго стояли с ним на улице, - вспоминает Алла Степановна. — Разговаривали, беспокоились, если война, что делать с собаками. В три часа утра сын позвонил по телефону: «Мама, все, я в части. Подняли по тревоге. Будьте осторожны!» И мне вспомнилось, как за две недели до того его пес Фигаро сидел напротив меня и плакал - видимо, что-то чувствовал».



Семейный дом, который был в Левобережном районе — в первом, куда пришла война, уже 24-го получил повреждения после того, как снаряд попал к соседям. Алла Степановна была вынуждена прятаться в убежищах, прибегая под обстрелами покормить и напоить собак. 13 марта она в последний раз виделась с сыном. Приехав к ее убежищу, Степан позвал маму на территорию «Азовстали», где пряталось много гражданских. Алла Степановна отказалась, а 14-го ей удалось со знакомыми уехать из города. Впоследствии сын написал в мессенджере: «Даже хорошо, что я так и не забрал тебя в бункер, потому что здесь начинается настоящий ад».

С побратимами на «Азовстали». Степан в центре в синем. Фото из личного архива

Смерть гналась за ним, но удача стерегла рядом

С самого начала вторжения Степан с побратимами мужественно защищали Мариуполь. Выполняли задания, перемещаясь по городу, ловили по крышам предателей, которые ставили отметки на домах, которые должны были стать целью для вражеских самолетов. Транспортных средств в части не хватало, поэтому, воевал Степан на семейной «Таврии». Последний раз она послужила ему, когда попали под авиаудар, - «Таврюшу» разнесло вдребезги, а Степана выбросило из машины, отделался контузией.



В городе, который находился в блокаде и методично уничтожался, было очень трудно уцелеть. Смерть гналась за парнем по пятам, но и удача некоторое время была рядом. В следующий раз, уже на «Азовстали», когда Степан со своим побратимом заступил на боевое дежурство, враг ударил по их позиции из «Града». Как вспоминает боец «Музыкант», «Степан стоял рядом с окном. Град попал в двух-трех метрах от него, но застрял где-то в промежутке между стенами и разорвался. Но для нас все тогда закончилось хорошо».



Живым Степан остался и в смертельной замесе, когда вместе с ребятами пробивался с территории морского порта к «Азовстали». Во время той операции было очень много погибших и раненых. Смог также выбраться из-под завалов, когда в результате артобстрела его привалило бетонной плитой. Но верная его удача понемногу начинала уставать…



15 апреля Степан с побратимами и 14-ю служебными собаками попал на «Азовсталь». Часть военнослужащих заступила на боевые позиции, — гарнизону нужно было защищать территорию в 11 квадратных километров. Другие искали запасы провизии и воды, под постоянными обстрелами разбирали завалы. Между цехами бойцы передвигались тоннелями.



Побратимы рассказывают, что Степан нежно и трогательно вспоминал о семье, очень переживал за жену с 9-месячной дочкой и, конечно же, за маму, с которой, к счастью еще имел связь. Ей он писал, чтобы как можно быстрее выбирались в сторону Украины. Между тем ситуация в «Азовстали» ухудшалась с каждым днем, комбинат обстреливали из всех видов вооружений с земли, неба и моря. Особый ужас вызывали воздушные атаки бомбардировщиков, от звука которых люди будто сходили с ума. В бункерах, где были госпитали, не осталось медикаментов. Заканчивались остатки еды и воды, да и те военные отдавали гражданским. Степан писал, что ребята пытаются хоть немножечко утолить жажду, слизывая с труб капли конденсата.



«Каждое такое сообщение разрывало сердце от боли, что я ничем не могу ему помочь». - Рассказывает Алла Степановна. - Последний раз сын выходил со мной на связь 7 мая: «Вряд ли я отсюда выберусь. Здесь полный ад. Ни еды, ни воды. Нас бьют из всего, что можно. Очень тяжело. Пытаюсь выжить. Очень тебя люблю и прошу: вытащи Иру оттуда». Эту нашу связь сын закончил тремя сердечками и больше от него уже ничего не было».

Степан Еременко. Фото с личной страницы в facebook.

От войны к вечности и персиковому саду

Степан Еременко погиб 11 мая в 14.30 в результате авиационного удара, тогда россияне применили термобарическое оружие. Вакуумная бомба повышенной мощности пробила несколько этажей и попала в бункер под названием «Магазин 10», уничтожив всех, кто не успел за несколько секунд выбраться через воздухопроводную шахту.



О смерти сына Алла Степановна узнала только через две недели, а о том, как именно это случилось, гораздо позже. 16 мая к ней позвонила знакомая и сообщила, что по российскому телевидению транслируют, как азовстальский гарнизон сдается в плен. Женщина категорически не могла в это поверить. Потом уже сама в украинских новостях увидела, как оккупанты осматривают полуобнаженных украинских бойцов и сажают в автобусы. Алла Степановна вглядывалась в лица пленных, надеясь увидеть знакомое.



Через несколько дней жена Степанового побратима предупредила, что надо дождаться звонка от Международного Красного Креста, который сообщает людям, что их родственник в плену. Такого звонка Алла Степановна не дождалась, поэтому написала письмо, ответ на которое не получила. И только после обращения на горячую линию Национальной гвардии Украины матери сообщили, что сержант Степан Еременко в списке погибших...



Она еще долго надеялась, что это ошибка, что случится чудо и ей сообщат: Степан живой. Алла Степановна исполнила просьбу сына и сделала все возможное, чтобы вывезти его жену и доченьку на подконтрольную Украине территорию, сейчас они все вместе живут в Черновцах. Чтобы хоть как-то отвлечься от душевной боли Алла Степановна присоединилась к волонтерскому хабу, где плетут маскировочные сети. Со временем на нее вышло несколько побратимов сына, которых освободили из плена. От них она и узнала, как погиб Степан.



В июле 2024 года Алле Степановне торжественно вручили орден «За мужество»III степени, которым посмертно был награжден ее сын Указом Президента Украины. Немного раньше этого события, 2 апреля, в Одесской области был заложен сад “София” в честь дочери Степана (так случилось, что отец погиб на первый ее день рождения). В этом саду посажено 31 персиковое дерево, ровно столько, сколько лет прожил герой из Мариуполя Степан Еременко.



Зная, как он любил и ценил собак, хочется верить, что со всеми ними, своими лучшими друзьями, Степан уже встретился там, на радуге. И что никто не помешает им заниматься любимым делом на небесных дрессировочных площадках.