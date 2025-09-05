От модульных городков к новым кварталам: истории переселенцев Кривого Рога и Донецкой области

По состоянию на середину 2025 года в Украине зарегистрировано около 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. Согласно статистике Минсоцполитики, среди них 60% — это женщины (2,7 млн), 40% — мужчины (1,8 млн), около 900 тысяч — дети. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области — более полумиллиона жителей.

Вопрос жилья является одним из самых важных еще с 2014 года. Существует немало случаев, когда люди выезжали с оккупированных территорий, но, не получив помощи с жильем, возвращались в оккупацию. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, такое решение люди принимают из-за социально-экономических трудностей на новом месте. Согласно результатам социологического исследования «Актуальные проблемы ВПЛ», для 85% переселенцев критической является проблема с жильем.

Мини-копия города Бахмут

Бахмут можно назвать «городом-призраком»: уничтоженная инфраструктура, разрушенные дома.

Разрушенный Бахмут. Фото: Rebuilt Ukraine

Для жителей Бахмута появилось большое долгосрочное решение — строительство нового жилья в одной из областей Украины. Рассмотрим пример такого проекта.

До полномасштабного российского вторжения в Бахмуте насчитывалось около 73 тысяч жителей. В городе кипела жизнь, несмотря на постоянное приближение линии фронта. Бахмут был центром соляной промышленности и железнодорожным узлом. Во время боёв город разрушили на 80%, полностью уничтожена критическая и социальная инфраструктура. Из-за постоянных вражеских обстрелов и гуманитарной катастрофы большинство жителей Бахмута и Бахмутской громаде вынужденно эвакуировались в более безопасные регионы Украины и за границу.



Осенью прошлого года появилась информация, что жилье для части бахмутчан хотят построить на Киевщине, в Барышевской громаде. На странице Барышевского поселкового совета 29 июля 2024 года сообщалось, что во время встречи руководства Барышевской поселковой территориальной громады с руководством Бахмутской городской территориальной громады была презентована концепция «Стальная Мечта Бахмут Барышевка», которая предусматривает строительство нового жилого квартала по современным технологиям и нормам. Однако вскоре стало известно, что жилой квартал для жителей Бахмута построят на Ровенщине, в селе Гоща.



В ноябре в польской Варшаве презентовали обновлённый проект под названием «Бахмут-Гоща», разработанный компанией «Метинвест». Разработка предусматривает финансирование примерно в 111 миллионов долларов.



В жилом квартале смогут поселиться около 3 тысяч человек. Общая площадь — 200 тысяч квадратных метров, застройка будет осуществляться на площади 10 гектаров.

Жители Бахмута, когда квартал будет построен, смогут хоть на миг оказаться в родном городе, поскольку названия районов будут похожи на прежние — Район Самолета, Цветмет, Забахмутка, Комаровка и Садовая застройка.



Бахмут был городом роз. В 2015 году на «Аллее роз» зафиксировали рекорд Украины в номинации «Наибольшее количество роз в одном месте». Именно поэтому в Гоще также хотят сделать такую аллею, чтобы каждый бахмутчанин мог вспомнить о своей малой родине.

Проект «Стальная мечта Бахмут-Гоща»

Бахмутская и Гощанская громады объединили усилия для реализации проекта «Стальная Мечта Бахмут-Гоща» на территории поселка Гоща Ровенского района Ровенской области (35 км от города Ровно).

Как рассказали «Новостям Донбасса» представители Бахмутской городской военной администрации в ответе на запрос, в мае 2025 года Бахмутская ВГА и Гощанский поселковый совет подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта. Главная цель — обеспечить безопасную, комфортную и достойную жизнь для переселенцев из Бахмута, вынужденных покинуть свои дома.



«В июне 2025 года на очередной 63-й сессии Гощанского поселкового совета был утвержден проект землеустройства и переданы в постоянное пользование коммунальному предприятию “Бахмутская жилищная управляющая компания” земельные участки общей площадью 5,99 га для строительства и обслуживания многоквартирных домов в поселке Гоща», — говорится в сообщении.



В Бахмутской администрации добавили, что реализация значительной части проекта планируется за счет международных фондов, других неправительственных украинских и международных организаций. Поэтому точную дату окончания строительства жилого квартала сейчас назвать невозможно, но поиск источников финансирования уже начался.

Жилье для мариупольцев в Днепре

Мариуполь — один из крупнейших городов Донецкой области, который почти полностью разрушили российские захватчики. Мариупольцы были вынуждены либо уезжать за границу, либо искать новый дом в Украине.

Разрушенное здание в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина для «Новостей Донбасса»

Еще в начале полномасштабной войны в разных городах Украины открыли центры «ЯМариуполь».

Позже в городе Днепр стартовал проект по созданию социального жилья для переселенцев. Над ним работали мэрии Днепра и Мариуполя при поддержке правительства Франции и ряда международных организаций и благотворительных миссий.

27 апреля 2023 года в Днепре открыли первое из запланированных общежитий.

Одно из отремонтированных общежитий в Днепре для мариупольцев. Фото: «Новости Донбасса»

В целом, по данным Мариупольской городской администрации, на сегодня в этом городе 1294 мариупольца из самых уязвимых категорий обеспечены качественным социальным временным жильем.

Помимо реновации существующих зданий, на 2025–2027 годы предусмотрены:



1) совместная программа с Госмолодежжитлом по улучшению условий ипотечного кредитования для мариупольцев;



2) строительство жилья коммунальной собственности для дальнейшей передачи под социальную аренду.

При этом за границей и в арендованных квартирах в Украине проживают десятки, если не сотни тысяч мариупольцев, что полностью проблему не решает.

Центр возрождения. Цель — объединить восток и запад Украины

«Наша страна не объединена, для нас испытание, как мы сможем вместе интегрироваться, работать, жить. Нужно сохранить и не потерять наше, местное. Цель — объединить запад и восток Украины», — рассказал в интервью «Новостям Донбасса» глава Гощанской территориальной громады Николай Панчук.



Прошли две сессии в Гощанской территориальной громаде, на одной из них было дано разрешение на изготовление технической документации по отводу земельного участка размером 6 га, но затем будет добавлено ещё 4 га. На второй сессии были утверждены проекты. Сейчас ведется поиск финансирования с разных сторон. Начать воплощать этот проект в реальность планируется уже в следующем, 2026 году.



По словам Панчука, в поселке построят 4-этажные дома. В целом в квартале смогут разместиться более 3000 человек.

Поселковый голова отметил, что Гоща нуждается в новых специалистах разных профессий. В частности, в местной больнице много специалистов пенсионного возраста, поэтому через несколько лет медицинское учреждение должно обновить состав.

Если это решение будет реализовано, оно может стать примером и для других городов и громад.

От общежитий до модульных городков: где и как живут переселенцы в Криворожском районе

После начала полномасштабного вторжения Кривой Рог и громады Криворожского района стали одним из главных убежищ для людей, бежавших от войны из Донецкой, Луганской, Херсонской и других областей. Только в Криворожском районе сегодня зарегистрировано более 73,7 тысячи переселенцев, из них 16 тысяч детей. Об этом редакции «Первого Криворожского» рассказал Евгений Ситниченко, глава Криворожской районной военной администрации. Для них открывают модульные городки, ремонтируют общежития, запускают программы поддержки и трудоустройства. Однако, несмотря на это, проблема жилья остается острой: большинство модульных городков рассчитаны на несколько месяцев пребывания, а люди живут там уже годами.

«На территории нашего района мы продолжаем оказывать всю необходимую помощь нашим внутренне перемещенным лицам. Помогаем с поиском жилья, есть возможность получить и психологическую, и медицинскую помощь. Если детям нужно образование, то есть юридическая помощь по устройству в учебные заведения», — говорит Евгений Ситниченко.

«Держимся и живем»: как в Софиевской громаде обустраивают жизнь для переселенцев

Все громады района, в том числе и Софиевская, оказывают помощь переселенцам: жилье, медицинские и психологические услуги, образовательное сопровождение для детей, юридическую поддержку.

Переселенцы начали приезжать в Софиевскую громаду еще в 2014 году. Тогда было всего три семьи. Их поселили в общежитие, реконструированное совместно с программой ООН.

Наталья Полтавец, переселенка из Бахмута, вместе с сыном Никитой живет в Софиевском общежитии с сентября 2023 года. До этого год они провели в Коломые.

«Здесь прекрасные условия, нас все устраивает. Мы хотели быть ближе к Донецкой области, потому что верили и надеялись вернуться домой. Но выбора нет — нужно держаться и жить дальше», — говорит женщина.

Наталья работает бухгалтером и благодарна, что смогла быстро найти работу в громаде. Ее сын учится. Сейчас семья сталкивается с проблемами со здоровьем.

«Другого варианта у нас нет. Держимся и справляемся», — добавляет переселенка.

Вместе с Натальей и Никитой в общежитии проживают еще 17 человек и несколько их домашних любимцев, некоторые находятся там с 2022 года. Усилиями благотворительных фондов и международных организаций в софиевском общежитии сделали ремонт кухни и комнат. Марина Ятманова, комендант общежития, отметила, что частичные ремонтные работы выполнили за счет международной организации, а всю необходимую бытовую технику и мебель для кухни предоставил благотворительный фонд «Право на защиту».

Кроме общей кухни, в общежитии за счет благотворительной организации сделали косметический ремонт комнат переселенцев. Но сегодня остается актуальным вопрос капитального ремонта самого здания.

Во дворе возле общежития уже отцвели розы, которые посадила переселенка из Луганской области, пожелавшая остаться анонимной, поскольку в оккупированном врагом селе еще остается ее дочь. В Софиевку она уехала с мужем и семьей второй дочери.

Рядом со зданием общежития для переселенцев и других жителей громады обустроили современную общественную прачечную, где услуги стирки для переселенцев предоставляются бесплатно, а для местных установлены свои цены.

В конце прошлого года в Софиевской громаде проживало более тысячи переселенцев. Людей расселяли также в свободные дома, учебные заведения, а жители громады часто открывали свои дома для новоприбывших.

Новое жилье для переселенцев в громаде и проекты

В 2025 году Софиевская громада совместно с Бахмутской военной администрацией готовит реконструкцию старого здания амбулатории, расположенного недалеко от общежития, которое работает с 2015 года. Там планируют обустроить 30 комнат: половину — для переселенцев из Бахмута, которые сейчас проживают в Софиевке, а еще половину — для тех, кто стоит на квартирной очереди (дети-сироты, участники боевых действий, местные жители без жилья).

Фото амбулатории, которую планируют отремонтировать под общежитие для переселенцев

«На проектирование поселковый совет выделил 600 тысяч гривен, еще столько же предоставила Бахмутская администрация. В целом бюджет проекта составляет 1,2 миллиона гривен. Кроме этого, благотворительная организация Украинской греко-католической церкви “Каритас” ремонтирует три дома, которые громада передаст для временного проживания переселенцев. В будущем эти дома будут предоставляться переселенцам по балльной системе — кто наберет больше баллов, тот и получит жилье. Но приватизировать его нельзя, оно будет оставаться в собственности громады и бесплатно предоставляться для проживания», — рассказывает Антон Масько, заместитель софиевского поселкового головы.

Фото дома, который ремонтируют за средства благотворительного фонда «Каритас»

Модульный городок для переселенцев в Кривом Роге: как живут люди

В Терновском районе города на улице Люблинской, 1 уже с весны 2015 года функционирует модульный городок для внутренне перемещенных лиц. Ранее редакция «Первого Криворожского» писала, что в городке проживают 156 человек — это 70 семей, в которых 50 детей, 30 пенсионеров и 21 человек с инвалидностью.

Городок включает три общежития и четыре дома семейного типа. В одном семейном доме могут проживать до четырех семей. Каждая получает две комнаты, кухню и санузел с душем

Отметим, что городок принадлежит коммунальному предприятию «Сансервис», которое на этот раз проигнорировало запрос на съемку журналистов «Первого Криворожского».

Редакции известно о платном проживании в модульном городке — 150 гривен в месяц за койко-место, включая воду и электроэнергию. Для детей до трех лет проживание бесплатное.

Криворожский район стал домом для десятков тысяч переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Здесь работают модульные городки, общежития и другие формы временного жилья, громады и благотворительные организации присоединяются к их обустройству. В то же время остро стоит вопрос долгосрочного жилья, ведь временные решения, рассчитанные на несколько месяцев, фактически становятся постоянными. Несмотря на трудности, примеры Софиевской громады и жителей модульного городка в Кривом Роге показывают: люди пытаются создать быт, находят работу, заботятся об образовании детей и постепенно интегрируются в новые громады.

Государственные программы не охватывают людей, чье жилье находится в оккупации

В Украине существуют государственные программы по предоставлению компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, в частности «єВідновлення» и «єЖитло». Также есть возможность получить временное жилье через фонд жилья для временного проживания или с помощью сервиса «Убежище», который помогает найти бесплатное пристанище. Но не все жители Донецкой области могут воспользоваться этими программами.



ВПЛ с оккупированных территорий не имеют права подавать заявки, поскольку государство не имеет технической и юридической возможности проверить факт разрушения. В Украине зарегистрирован законопроект №11161, который вносит необходимые изменения, но он находится на подписи у президента с конца 2024 года. Одна из причин, почему его не подписывают, — отсутствие денег.