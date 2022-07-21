У принудительно мобилизованных из ОРДЛО оккупанты изымают документы — Генштаб ВСУ

У принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей изымают личные документы. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



«У принудительно мобилизованных, свозимых для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы. Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что также это не позволит идентифицировать принудительно мобилизованных в случае их гибели. Кроме того, командный состав ВС РФ может воспользоваться этим для различных финансовых махинаций.