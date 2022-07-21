У примусово мобілізованих із ОРДЛО окупанти вилучають документи — Генштаб ЗСУ

У примусово мобілізованих мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей вилучають особисті документи. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.



«У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту і нібито має зупинити дезертирство», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі зазначили, що також це не дозволить ідентифікувати примусово мобілізованих у разі їхньої загибелі. Крім того, командний склад ЗС РФ може скористатися цим для різних фінансових махінацій.