В РФ заявили, что «присоединение» Приднестровья — это «ближайшая перспектива»

В Госдуме РФ заявили, что «желание» молдавского сепаратистского региона Приднестровье войти в состав России — это «не вопрос далекого будущего», и его нужно «рассматривать всерьез». Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, передают российские «РИА Новости».



По его мнению, непризнанное Приднестровье сегодня — это «тот анклав Молдавии, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент».



«Так что предложение Приднестровья о присоединении к России — это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе», — уверяет депутат.



Ранее глава «МИД» непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о намерении «местных властей добиваться независимости и последующего присоединения к России».

Отметим, что 22 апреля в России заявили о новых планах на вторую фазу «спецоперации» в Украине. Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в оккупированный Крым, и получить выход к Приднестровью.