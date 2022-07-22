У РФ заявили, що «приєднання» Придністров'я — це «найближча перспектива»

У Держдумі РФ заявили, що «бажання» молдавського сепаратистського регіону Придністров'я увійти до складу Росії — це «не питання далекого майбутнього», і його потрібно «серйозно розглядати». Таку заяву зробив член комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Бєлік, повідомляють російські «РИА Новости».



На його думку, невизнане Придністров'я сьогодні — «той анклав Молдови, який не хоче бути з Румунією і водночас з радістю прийняв у себе російський миротворчий контингент».



«Отже, пропозиція Придністров'я про приєднання до Росії — це не якесь неоглядне та далеке майбутнє, швидше, це напрямок у найближчій перспективі», — запевняє депутат.



Раніше очільник «МЗС» невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв заявив про намір «місцевої влади домагатися незалежності та подальшого приєднання до Росії».

Зазначимо, що 22 квітня у Росії заявили про нові плани на другу фазу «спецоперації» в Україні. Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримати вихід до Придністров'я.