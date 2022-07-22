NYT: Украина согласилась частично разминировать свои порты в рамках соглашения по зерну

Украина в рамках соглашения по вывозу застрявшего на территории страны зерна согласилась частично разминировать свои порты в Черном море. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.



Из портов уберут часть минных заграждений. По словам собеседников, сделка подразумевает, что украинский флот и береговая охрана обеспечат проход судов с зерном до международных вод. Управление кораблями примут иностранные экипажи, которые должны будут довести суда до Стамбула.



В городе будет создан координационный центр, а представители Турции обеспечат проверку судов, «чтобы гарантировать России», что на них не перевозят оружие.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры по вывозу зерна из Украины. Среди участников, кроме Украины и России, была Турцией и ООН.



После встречи Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание.



Соглашение об экспорте украинского зерна планируют подписать 22 июля в Стамбуле, сообщили в администрации президента Эрдогана.