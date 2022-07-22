Зеленський про «зернову угоду»: Військові запевнили у 100%-му контролі підходів до українських портів

22 липня 2022, 22:46

Зеленський про «зернову угоду»: Військові запевнили у 100%-му контролі підходів до українських портів

Українські військові запевнили у 100%-му контролі підходів до українських портів у процесі виконання домовленостей щодо розблокування українського експорту зерна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю ввечері у відеозверненні.

«Сьогодні наша держава та весь цивілізований світ досягли важливої домовленості: є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти та відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту — портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не допустили», — сказав він.

«І зараз не лише можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, а й зберігаємо для них необхідний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими та з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів», — зазначив Зеленський.

Він подякував Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за їхні зусилля.

«Текст підписаного сьогодні документа опубліковано, і кожен може ознайомитись з його пунктами. Вони повністю відповідають інтересам України», — сказав президент.

Він також наголосив, що близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт.

«Цьогорічний урожай — а він уже збирається — також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору та державного бюджету. Це — робочі місця. Це кошти на посівну наступного року. У нас зараз уже зерна приблизно на 10 мільярдів доларів», — сказав Зеленський.

За його словами, нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи — голоду, який міг призвести до політичного хаосу у багатьох країнах світу, зокрема у країнах, які допомагають Україні.

«Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти у цій війні. Важливо, що у територіальних водах України все контролюватиметься саме нашою державою. І всім зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь провокації, якісь спроби дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів гарантувати дотримання домовленостей», — заявив президент.

22 липня в Туреччині відбулося підписання угод щодо розблокування українських портів та вивезення зерна. Один документ підписано Україною, Туреччиною та ООН. Другий — Росією, Туреччиною та ООН. Загальний документ Київ та Москва не підписували.

Згідно з «зерновою угодою», розмінування портів не проводитиметься, для проходу суден використовують безпечні фарватери; склад координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден із портів України, увійдуть представники України, Росії, Туреччини та ООН; повноцінний рух судів може розпочатися за кілька тижнів.

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