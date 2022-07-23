На атаку РФ на порт Одеси відреагували в ООН та МЗС України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш беззастережно засудив» ракетний удар по порту Одеси, який російська армія завдала сьогодні вранці. Про це повідомляє пресслужба ООН.



Генсек ООН нагадав, що вчора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки.



«Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, що потребують по всьому світу», — зазначив Гутерріш.



Повне виконання зобов'язань Російською Федерацією, Україною та Туреччиною, наголосив він, є обов'язковим.



На ранковий удар відреагував і речник МЗС України Олег Ніколенко.



«Менше ніж 24 години знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН і Туреччини в підписаному вчора в Стамбулі документі. Російська ракета — це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна», — зазначив він.



Ніколенко закликав ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань щодо безпечного функціонування зернового коридору.



«У разі невиконання досягнутих домовленостей Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи», — резюмував він.



Нагадаємо, дві російські ракети вибухнули сьогодні вранці у порту Одеси.

22 липня в Туреччині відбулося підписання угод щодо розблокування українських портів та вивезення зерна. Один документ підписано Україною, Туреччиною та ООН. Другий — Росією, Туреччиною та ООН. Загальний документ Київ та Москва не підписували.



Згідно з «зерновою угодою», розмінування портів не проводитиметься, для проходу суден використовуватимуть безпечні фарватери; склад координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден із портів України, увійдуть представники України, Росії, Туреччини та ООН; повноцінний рух судів може розпочатися за кілька тижнів.