Гуманитарные штабы для переселенцев с Луганщины открываются в областных центрах — Гайдай

Гуманитарные штабы для переселенцев из Луганской области начали открываться в областных центрах на западной части Украины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на информацию Кременской городской военной администрации.



Он рассказал, что Кременская городская военная администрация стала координатором по гуманитарным вопросам временно перемещенных лиц Луганщины, выехавших в западые регионы Украины.



Гуманитарный штаб уже работает в Ровно на улице Фабричной, 20. Для таких же штабов в Луцке, Львове и Житомире ищут помещения.



«Люди могут получить в штабе не только гуманитарную помощь, но и проконсультироваться по социальным, медицинским, юридическим вопросам, решить проблемы с поиском жилья», — отметил Гайдай.